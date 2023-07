Die Joker stechen bei Türkgücü Königsbrunn

Türkgücü Königsbrunn entscheidet die Partie gegen Heimertingen in der Nachspielzeit

Das war ein hartes Stück Arbeit mit einem glücklichen Ende für den SV Türkgücü Königsbrunn in der Nachspielzeit. Die Gäste aus Heimertingen dominierten die ersten Spielminuten und Torwart Neumaier musste gegen Marcel Schmid alles riskieren, um vor ihm an den Ball zu kommen. Erst nach etwa zehn Minuten befreite sich Türkgücü mit einem weiten Abwehrschlag von Itua Sadadi auf Baschar El Fayyad, der aber weit am Tor vorbeischoss. Nach 28 Minuten war es wieder El Fayyad, der seinen Gegenspieler austrickste und überlegt zum 1:0 traf. Doch bevor die Königsbrunner daraus Sicherheit gewinnen konnten, fiel der unglückliche Ausgleich durch ein Missverständnis. Oguzhan Karaduman köpfte den Ball vor dem fangbereiten Neumaier zum gegnerischen Stürmer Thomas Einsiedler, der zum 1:1 ins leere Tor schieben konnte.

In der zweiten Halbzeit übernahm Türkgücü eindeutig das Kommando und Trainer Paolo Maiolo verstärkte nach und nach die Offensive. Zuerst kam Kaan Dogan für David Miller, dann Egor Keller als Stoßstürmer für Serdal Aydoan. So nahm der Druck auf das Heimertinger Tor stetig zu, deren Abwehr aber sicher stand und etliche Angreifer ins Abseits laufen ließ. Zwei Treffer von Cemal Nam und weitere Torchancen von Egor Keller und Kaan Dogan wurden zurückgepfiffen, was oft den Unmut des Türkgücü-Anhangs hervorrief. Als der erlösende Führungstreffer nicht fallen wollte, wechselte Trainer Maiolo in der 80. Minute den Neuzugang Yenal Strauß zu seinem ersten Einsatz im Türkgücü-Trikot ein. Nachdem der Schiedsrichter drei Minuten Nachspielzeit angezeigt hatte, wurde Yenal Strauß mit einem weiten Ball am rechten Flügel in Richtung des Heimertinger Strafraums geschickt. Mit einer eleganten Drehung ließ er den Verteidiger stehen und passte in die Strafraummitte zu Egor Keller, der dem Keeper Daniel Medwed keine Chance ließ und beherzt den umjubelten Siegtreffer erzielte.

SV Türkgücü Königsbrunn Neumaier - Özkan, Aydoan (65. Keller), El Fayyad, Karaduman, Fidan (80. Strauß), Miller (46. Dogan), Lang, Kücük, Sadadi, Nam -

Tore 1:0 El Fayyad (28,), 1:1 Einsiedler (36.), 2:1 Keller (90.+1) -

Zuschauer 100 - Schiedsrichter Moritz Osteried