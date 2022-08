SV Türkgücü erzwingt den Erfolg

Fußball Bezirksliga Nach zwei Pleiten und Krisensitzung wurde Heimertingen bezwungen.

Diesen 3:1-Erfolg gegen Heimertingen hat die Mannschaft des SV Türkgücü Königsbrunn dringend gebraucht und ihn durch eine leidenschaftliche Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit auch redlich verdient. Das Team wurde vom gesperrten Kapitän Burak Tok gecoacht, nachdem die beiden Spielertrainer René Hauck und Erdinc Kaygisiz nach der Pokalniederlage in Inningen die Verantwortung für das Königsbrunner Team abgegeben haben.

Von Anfang an spürte man den Willen der Mannschaft, endlich einen Sieg einzufahren. Doch wieder scheiterten Tugay Demir, Egor Keller oder Esse „Franz“ Akpaloo in aussichtsreichen Positionen. Und dann passierte Verteidiger Berat Ayverdi noch das Missgeschick, dass ihm beim Abwehrversuch der Ball versprang und zur Vorlage für Felix Riedmaier wurde, der Torwart Nuri Carpan zum 0:1 überwand. Dabei blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten bis zur Pause.

In der zweiten Halbzeit legten die Türkgücü-Spieler nochmals eine Schippe drauf und kamen durch ein Freistoßtor aus gut 20 Metern durch Kaan Dogan zum verdienten Ausgleich in der 49. Minute. Keine zehn Minuten später flankte der unermüdliche Tugay Demir flach von der linken Seite in den Strafraum, Akpaloo kam vor dem Torwart Florian Egle an den Ball und spitzelte ihn zur 2:1-Führung ins Netz. Danach hatten die Königsbrunner aber auch Glück, als Heimertingens Kapitän Florian Link in eine Flanke grätschte und der Ball am Pfosten landete. Die Gäste wurden offensiver und mussten im Bemühen um den Ausgleich die Abwehr etwas lockern. Dies nutzte Türkgücü zu Kontern mit weiten Bällen. Einen davon leitete Akpaloo quer zum eingewechselten Ebrima Sanyang, der aber am Torwart Egle scheiterte. Auf der Gegenseite rettete auch Nuri Carpan vor dem Heimertinger Stürmer Benedikt Beißer. In der 86. Minute fiel dann die Entscheidung. Ein hinter der Mittellinie ausgeführter Freistoß trudelte durch die gesamte Abwehr zum frei stehenden Kaan Dogan, der zum 3:1 verwandeln konnte. In der Schlussphase gab es noch einen Elfmeter nach Foul von Felix Böck an Sanyang, den aber Torwart Egle abwehren konnte.

SV Türkgücü Königsbrunn Carpan (Tor) - Kaplan (88. Özkan), Ayverdi, Oguzhan Karaduman, Dogan, Demir (88. Markovic), Akpaloo (67. Sanyang), Michel (48. Olaitan), Sadadi, Nam, Keller (68. Cakin) - Tore 0:1 Riedmaier (28,), 1:1 Dogan (48.), 2:1 Akpaloo (58.), 3:1 Dogan (88.), - 90.+2 Torwart Egle hält Elfmeter von Dogan

Zuschauer 80