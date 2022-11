SV Türkgücü geht wieder mit hängenden Köpfen vom Platz

Auch unter dem neuen Trainer Bobby Riedl gelingt beim 1:3 gegen den Kissinger SC kein Punktgewinn.

Der erhoffte Motivationsschub durch den neuen Trainer Bobby Riedl und den sportlichen Leiter Werner Muth blieb bei der Mannschaft des SV Türkgücü Königsbrunn aus. Sie ging zwar sehr konzentriert in diese Partie und hielt sie auch lange Zeit offen, stand aber am Ende wieder als Verlierer da. In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Teams ab, jedes suchte die Lücke in der gegnerischen Abwehr. Die erste echte Torchance hatte Kissing mit Lukas Siebert, der nach Sololauf knapp am Pfosten vorbei zielte. Auf der Gegenseite lief Egor Keller bei einem Konter alleine auf und davon, aber Torwart Niklas Heyen konnte ihm den Ball vor dem Strafraum vom Fuß grätschen. Mit etwa gleich verteilten Spielanteilen und Strafraumszenen ging es torlos in die Pause. In der 54. Minute fiel wie aus heiterem Himmel der Führungstreffer für die Gäste. Türkgücü-Verteidiger Solomon Olaitan spielte einen Querpass im Mittelfeld in die Beine von Lukas Siebert und der überraschte den weit vor dem Tor stehenden Keeper Burak Parlak mit einem Schuss aus etwa 40 Metern Entfernung zum 0:1. Wenige Minuten später bot sich für Türkgücü die große Chance zum Ausgleich. Cemal Nam dribbelte in den Strafraum und wurde von einem Kissinger Verteidiger regelwidrig zu Fall gebracht. Kaan Dogan führte den fälligen Elfmeter mit einem Lupfer in die Tormitte aus und hatte großes Pech, dass der Ball an die Querlatte ging. Im Nachschuss brachte er den Ball zwar noch über die Linie, aber er hatte ihn dabei mit der Hand berührt. Um diese verpasste Chance wettzumachen, erhöhten die Königsbrunner den Druck und in der 65. Minute fasste sich Mert Akkurt ein Herz und traf mit sattem Schuss aus gut zwanzig Metern zum 1:1-Ausgleich. Nun war Türkgücü drauf und dran, das Spiel noch zu drehen. Ein gekonnter Spielzug über Mert Akkurt und Özgün Kaplan brachte Ebrima Sanyang im Strafraum in gute Schussposition. Er zögerte aber zu lange mit dem Abschluss und wurde noch abgeblockt. Kurz darauf schloss Sanyang einen Angriff mit beherztem Schuss ab, der aber über das Tor ging. Zwei Freistöße der Kissinger besiegelten dann die Heimniederlage für Türkgücü. In der 77. Minute köpfte Moritz Willis einen von rechts getreten Freistoß wuchtig zum 1:2 in die Maschen. Zehn Minuten später war es ein weiter Freistoßball von links, den Moritz Willis per Kopf für Lukas Siebert vorlegte und der versenkte ihn zum 1:3. Dem konnten die Türkgücü-Spieler nichts mehr entgegensetzen.

SV Türkgücü Königsbrunn Parlak (Tor) - Olaitan (81. Özkan), Ayverdi, Tok, Kaplan, Nam, Boyer, Dogan, Akkurt, Sanyang, Keller -

Tore 0:1 Siebert (54.), 1:1 Akkurt (65.), 1:2 Willis (77.), 1:3 Siebert (87.) - Zeitstrafe Nam (Türkgücü/88.) - Zuschauer 120 - Schiedsrichter

Patrick Beutmiller