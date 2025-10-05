EHC Königsbrunn verpatzt die Generalprobe

Der EHC Königsbrunn patzte bei seiner Generalprobe vor dem Saisonstart gegen die „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm und verlor das letzte Testspiel mit 5:7. Dabei zeigten sich die Gäste gnadenlos effektiv und holten sich verdient den Sieg.
Eishockey
Der EHC Königsbrunn patzte bei seiner Generalprobe vor dem Saisonstart gegen die „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm und verlor das letzte Testspiel mit 5:7. Dabei zeigten sich die Gäste gnadenlos effektiv und holten sich verdient den Sieg.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden