EHC Königsbrunn verpatzt die Generalprobe

Der EHC Königsbrunn patzte bei seiner Generalprobe vor dem Saisonstart gegen die „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm und verlor das letzte Testspiel mit 5:7. Dabei zeigten sich die Gäste gnadenlos effektiv und holten sich verdient den Sieg.

