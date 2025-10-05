Icon Menü
Königsbrunn verpatzt Generalprobe

Eishockey

EHC Königsbrunn verpatzt die Generalprobe

Die Eishockeyspieler des EHC Königsbrunn verlieren das letzte Testspiel gegen die Devils des VfE Ulm/neu-Ulm mit 5:7.
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 durch Peter Brückner war der Königsbrunner Jubel groß.
    Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 durch Peter Brückner war der Königsbrunner Jubel groß. Foto: Horst Plate

    Der EHC Königsbrunn patzte bei seiner Generalprobe vor dem Saisonstart gegen die „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm und verlor das letzte Testspiel mit 5:7. Dabei zeigten sich die Gäste gnadenlos effektiv und holten sich verdient den Sieg.

