Wie seine Vorbilder Ramos und Ronaldo: Was Königsbrunns Berat Ayverdi antreibt

Königsbrunns Berat Ayverdi spielt seine zweite Saison nach seiner Rückkehr von Türk Spor Augsburg beim SV Türkgücü Könisgsbrunn. Der 189 cm große Innenverteidiger sticht besonders durch seine Athletik und Schnelligkeit heraus und schont sich vor keinem Zweikampf - genauso wie einst einer seiner Vorbilder Sergio Ramos. In seiner Jugend spielte er im zentralen Mittelfeld, ehe es für ihn aufgrund seines frühen Wachstums eine Position weiter zurück ging. Für den 25- jährigen ist Sport mittlerweile eine Leidenschaft: Egal ob im Fitnessstudio oder auf dem Rasen.

