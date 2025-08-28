Icon Menü
Königsbrunns Berat Ayverdi hat sich schon mit einem Bundesliga-Profi gemessen

Fußball

Wie seine Vorbilder Ramos und Ronaldo: Was Königsbrunns Berat Ayverdi antreibt

Türkgücüs Berat Ayverdi zeichnet sich durch seine Athletik aus. Besonders Ehrgeiz und Disziplin spielen für ihn eine zentrale Rolle.
Von Kerem Degirmenci
    • |
    • |
    • |
    Berat Ayverdi von Türkgücü Königsbrunn
    Berat Ayverdi von Türkgücü Königsbrunn Foto: Berat Ayverdi

    Königsbrunns Berat Ayverdi spielt seine zweite Saison nach seiner Rückkehr von Türk Spor Augsburg beim SV Türkgücü Könisgsbrunn. Der 189 cm große Innenverteidiger sticht besonders durch seine Athletik und Schnelligkeit heraus und schont sich vor keinem Zweikampf - genauso wie einst einer seiner Vorbilder Sergio Ramos. In seiner Jugend spielte er im zentralen Mittelfeld, ehe es für ihn aufgrund seines frühen Wachstums eine Position weiter zurück ging. Für den 25- jährigen ist Sport mittlerweile eine Leidenschaft: Egal ob im Fitnessstudio oder auf dem Rasen.

