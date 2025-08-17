Hiltenfingen und Bobingen verlieren gegen Topteams

Die beiden Spitzenteams TSV Merching und der Kissinger SC konnten jeweils mit zwei knappen 1:0- Siegen gegen die beiden Südvereine TSV Bobingen II und dem ASV Hiltenfingen ihre dritten Siege in Folge einfahren und sich mit neun Punkten ganz oben in der Tabelle festsetzen. Der SV Türkgücü Königsbrunn greift nach Spielverlegung erst am Donnerstag-Spieltag in die neue Saison ein.

