Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Kreisliga Augsburg: Hiltenfingen und Bobingen scheitern an hohen Hürden.

Fußball-Kreisliga

Hiltenfingen und Bobingen verlieren gegen Topteams

Mit 0:1 verlieren Bobingen und Hiltenfingen in der Kreisliga Augsburg ihre Spiele jeweils unglücklich. Besser läuft es für Schwabegg.
Von Hieronymus Schneider
    • |
    • |
    • |
    Hiltenfingens Daniel Jakob und Thomas Doll (weiße Trikots) attackieren den Kissinger Nikolaos Pitsias.
    Hiltenfingens Daniel Jakob und Thomas Doll (weiße Trikots) attackieren den Kissinger Nikolaos Pitsias. Foto: Hieronymus Schneider

    Die beiden Spitzenteams TSV Merching und der Kissinger SC konnten jeweils mit zwei knappen 1:0- Siegen gegen die beiden Südvereine TSV Bobingen II und dem ASV Hiltenfingen ihre dritten Siege in Folge einfahren und sich mit neun Punkten ganz oben in der Tabelle festsetzen. Der SV Türkgücü Königsbrunn greift nach Spielverlegung erst am Donnerstag-Spieltag in die neue Saison ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden