Landesliga: Schwabmünchens klares Zeichen

Fußball-Landesliga

Schwabmünchen dominiert und sendet ein Signal

Die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen haben vor den Spitzenspielen ein klares Zeichen an die Konkurrenz gesendet und feiert einen Doppelpacker.
    • |
    • |
    • |
    Simon Ammann (schwarzes Trikot, Nr. 19)zaubert den Ball zum 2:0 in die Maschen.
    Simon Ammann (schwarzes Trikot, Nr. 19)zaubert den Ball zum 2:0 in die Maschen. Foto: Nadine Kruppe

    Der TSV Schwabmünchen hat eine klare Botschaft an die Konkurrenz gesendet: „Wir sind bereit“ lautet diese, vor allem an Jetzendorf und Durach gerichtet. Nach drei nicht immer ganz souveränen Erfolgen zuletzt siegten die Schwarz-Weißen gegen den TSV Hollenbach mit 5:0. Diesmal trat Schwabmünchner mit einer Dominanz auf, die den Kontrahenten Sorgenfalten auf die Stirn zaubern könnte.

