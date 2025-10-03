Ein echter Prüfstein für Schwabmünchen

Ein doch unübliches Bild bot sich am Donnerstagabend am Schwabmünchner Sportgelände. Anstatt in die Kabine zum Umziehen ging es für die Landesliga-Kicker des TSV erst einmal in den Besprechungsraum. Taktikstunde war angesagt, wie Trainer Emanuel Baum verriet. „Ich habe mir Jetzendorf vergangene Woche angesehen. Da sind mir ein paar wichtige Dinge aufgefallen, die wir besprechen müssen“, erklärt der Trainer dazu.

Was er der Mannschaft mit auf den Weg gab, das blieb hinter verschlossenen Türen. „Es gibt einen Plan, aber den bekommt nur das Team zu hören“, so Baum. Nur eines formuliert er zum anstehenden Spitzenspiel (Sonntag, 15 Uhr in Jetzendorf, Schiedsrichterin Paulina Koch, TSV Kottern): „Wir wollen nicht verlieren.“ Denn das Ziel für die anstehenden Toppartien gegen Jetzendorf und Durach ist klar: Der Vorsprung sollte bleiben, „aber am liebsten wäre es mir, wenn wir ihn ausbauen könnten“, sagt der Trainer.

Jetzendorf hat erst einmal verloren

Der TSV Jetzendorf dürfte die wohl bisher anspruchsvollste Aufgabe für die Schwarz-Weißen werden. Spitzenreiter Schwabmünchen hat bislang keines seiner 13 Saisonspiele verloren, aber auch die Oberbayern stehen nicht schlecht da, haben bislang nur beim TSV Rain verloren. Fünf Unentschieden sorgen für den Abstand von neun Punkten auf Schwabmünchen. Zuletzt gab es gegen Kempten und Stätzling Punkteteilungen. Beide Male glichen die Gegner in der Schlussphase aus, vielleicht ein Indiz, wie Schwabmünchen mit seinen Kräften haushalten sollte.

„Wir werden richtig gefordert werden“ ist Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum überzeugt. „Jetzendorf ist stabil, spielerisch gut und hat einige starke Einzelspieler“, so der Trainer weiter. Baum hält es für nicht einfach, die Jetzendorfer Defensive zu knacken. „Die stehen hinten mit einer Fünferkette und machen das Spiel sehr eng“, hat er beobachtet.

Variabilität könnte der Erfolgsschlüssel sein

Um in Jetzendorf die Erfolgsserie weiter ausbauen zu können, müssen die Schwabmünchner aufpassen, fordert der Trainer. „Das gilt offensiv wie defensiv.“ Gerade im Angriff setzt Baum auf variables Spiel. „Da müssen wir alle Register ziehen“, so die Losung. Das Schwabmünchen Offensive kann, haben sie in den 13 bisherigen Spielen bewiesen, 43 Treffer sprechen da für sich. In Jetzendorf muss diese Qualität zu 100 Prozent auf den Platz gebracht werden.

Gut, dass Baum, bis auf die Langzeitverletzten, auf alle Spieler zurückgreifen kann. „Das gibt uns schon in der Startelf Möglichkeiten“, so der Trainer, der einen weiteren Vorteil ausgemacht hat: „Auf der Bank sind wir besser besetzt als Jetzendorf.“ Das bedeutet nichts anderes, als dass die Entscheidung erst fallen könnten, wenn die Teams wechseln müssen.