Drei Geschwister eine Sportart

Dass Geschwister im Kindheitsalter einander nacheifern und der gleichen Sportart nachgehen, ist nicht ungewöhnlich. Dass alle Geschwister bis ins Erwachsenenalter dabeibleiben, und dann auch noch relativ erfolgreich sind, hingegen schon. Katharina Krist spielt für den FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga, ihr Zwillingsbruder Benjamin beim FC Pipinsried in der Bayernliga und ihr älterer Bruder Maximilian beim TSV Schwabmünchen in der Landesliga. Dabei sind die Krists eigentlich keine klassische Fußballfamilie.

Piet Bosse