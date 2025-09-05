Kann Langerringen den Tabellenführer ärgern?

Wenn an diesem Wochenende der neunte Spieltag der Bezirksliga Süd über die Bühne geht, dann haben die meisten Teams, mit Ausnahme des FC Königsbrunn, endlich einmal eine ganz normale Woche hinter sich. Mit normaler Vorbereitung, Trainings und Regeneration. Keine Mittwochsspiele, kein Pokalspiel. Nur Königsbrunn hatte am Dienstag ein Nachholspiel zu bestreiten, das in Kaufering letztlich in die Hose ging.

Die Kader der Bezirksligisten haben sich mehr und mehr gelichtet. Das trifft nahezu alle Teams. Die Personaldecke wurde immer dünner. Bobingens Trainer Dmitrij Peil hatte sich bereits vor zwei Wochen bei den Spieltagsplanern beschwert: „Wir sind Amateure. Wir haben sieben englische Wochen am Stück. Ein normales Training mit normalen Übungseinheiten ist gar nicht mehr möglich.“ Und auch sein Kollege David Bulik vom FC Königsbrunn fand am Dienstagabend in Kaufering deutliche Worte. „Wir haben viele angeschlagene Spieler. Nach dem Spiel haben einige humpelnd den Platz verlassen.“ Bereits während des Spiels wurde das deutlich. Frühe Auswechslungen wegen Verletzungen und ab der 70. Spielminute hatten einige Spieler sichtbar mit Krämpfen zu tun.

Langerringen reist zum Spitzenreiter, Königsbrunn bekommt es mit Egg zu tun

Ausruhen ist für Königsbrunn nicht angesagt. Gegen Egg bräuchte es eine Top-Leistung, um bestehen zu können. Schon ein Unentschieden wäre ein Erfolg. Wobei sich Egg am letzten Spieltag mit einer 0:7-Niederlage in Mering nicht gerade profiliert hat. Noch schwerer ist die Reise nach Germaringen für Langerringen. Germaringen ist die Mannschaft der Stunde. Die Allgäuer haben bisher noch kein Spiel verloren. Mit einem Torverhältnis von 17:4 strotzt der Spitzenreiter zurzeit vor Selbstvertrauen. Beim TSV Bobingen sind die Erwartungen höher. Gegen Aufsteiger Legau ist ein Sieg Pflicht. Die Frage wird sein, ob sich die Bobinger, die zuletzt doch sichtbar unter der hohen Belastung gelitten hatten, innerhalb nur einer Woche die nötige Frische zurückholen konnten. Wie schwierig das mit den Pflichtsiegen sein kann, zeigte zuletzt der Auftritt der Deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation nur zu deutlich.

Lagerlechfeld empfängt am Sonntag den FC Wiggensbach. Nach drei Spielen ohne Sieg wäre für Lagerlechfeld ein Dreier enorm wichtig. Auch Wiggensbach ist nicht gerade erfolgsverwöhnt und hat nur drei Punkte mehr als die Lechfeldkicker auf dem Konto. Beide Mannschaften machen gerade die Erfahrung, dass die zweite Saison nach dem Aufstieg die schwierigere ist. Für Lagerlechfeld, das auf einem Relegationsplatz steht, wäre ein Sieg auch gut für die Moral. Schließlich steht in der nächsten Woche das Nachbarschaftsderby gegen Langerringen auf dem Spielplan.