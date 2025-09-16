Landkreislauf und Laurentius: Drei verschiedene Strecken in Bobingen

Der beliebte Landkreislauf ist auch dieses Jahr wieder integriert in den vierten Bobinger Laurentiuslauf. Unter dem Motto: „Wir erlaufen Schülern eine Zukunft“, geht es auf die Strecken. Am Sonntag fällt in Bobingen der Startschuss zum beliebten Laurentiuslauf.

Dabei können Läuferinnen und Läufer auf verschiedenen Strecken zeigen, was in ihnen steckt. Wie im Vorjahr ist wieder der Landkreislauf integriert. So ergänzen sich die beiden Laufveranstaltungen, was zu höheren Teilnehmerzahlen führt. Start und Ziel befinden sich auf dem Sportgelände des TSV Bobingen an der Hoechster Straße. Veranstalter ist die IWB GmbH Bobingen. Bürgermeister Klaus Förster übernimmt die Schirmherrschaft.

Rund um die Veranstaltung wird es ein breites Informationsangebot rund um die Berufsausbildung für junge Menschen geben. Mit dabei sein werden der Veranstalter, die Stadt Bobingen, die Bundesagentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer und die Berufsberatung des Landkreises Augsburg. Ziel dabei ist es, ungezwungen mit Schülerinnen, Schülern und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und über Möglichkeiten der Berufsausbildung zu informieren.

Laurentiuslauf in Bobingen: Los geht es um 10 Uhr

Es wird drei Strecken geben. Eine Zehn-Kilometer-Runde, eine mit fünf Kilometern und den sogenannten „Genuss-Lauf“ über 23 Kilometer. Hervorgegangen ist der Laurentiuslauf aus dem Volkslauf. Dieser fand 1963 deutschlandweit zum ersten Mal in Bobingen statt. Um diese Tradition wieder aufleben zu lassen, wurde der Laurentiuslauf aus der Taufe gehoben. Im vergangenen Jahr liefen insgesamt 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit.

Informationen zu den fünf angebotenen Strecken, inklusive Online-Anmeldung, gibt es unter laurentiuslauf.de. Eine Anmeldung zum Lauf ist noch bis 20. September möglich. Das Wettkampfbüro öffnet um 8 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Rund um das Sportgelände des TSV Bobingen und entlang der Strecken in Bobingen-Siedlung wird es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen in der Zeit des Laufes kommen.