LG Wehringen holt zwei Meistertitel

Drei Athletinnen der Laufgemeinschaft Wehringen starteten bei den Schwäbischen Meisterschaften der U16 und U20 im traditionsreichen Rosenaustadion in Augsburg. Die Geschwister Anna und Laura Deuringer sicherten sich jeweils den Titel in ihren Altersklassen.

Die jüngere der beiden Schwestern, Anna Deuringer, ließ über 800 Meter der Altersklasse W14 von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg lief sie in 2:39,23 Minuten locker als Erste über die Ziellinie. Ihre Schwester Laura startete eine Altersklasse höher bei der weiblichen Jugend U20 über 1500 Meter. Ihre Konkurrentinnen lagen ihr bis eine Runde vor Schluss dicht auf den Fersen. Laura konnte sich jedoch am Ende mit einer schnellen Schlussrunde deutlich von der Konkurrenz absetzen und holte sich ebenfalls mit einem Start-Ziel-Sieg den schwäbischen Meistertitel in 5:23,55 Minuten. Auch Leah Henshaw wagte sich in eine höhere Altersklasse und startete bei der W15 über 300 Meter. In ihrem allerersten Rennen über diese Distanz zeigte sie eine starke Leistung und belegte mit 49,04 Sekunden den dritten Platz. (AZ)