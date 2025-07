Schwabmünchner Mehrkämpfer erfolgreich

Bei hochsommerlichen Temperaturen startete Pia Scheuermann in ihren Siebenkampf mit dem Kugelstoßen. Bereits im ersten Durchgang stieß sie 11,05 Meter und blieb damit nur knapp unter ihrem Hausrekord. Und es sollte noch besser kommen. Im Hochsprung lieferte sie mit übersprungenen 1,53 Metern die erste persönliche Bestleistung. Über 100 Meter Hürden ließ sie mit 15,46 Sekunden den nächsten Hausrekord purzeln. Im den ersten Wettkampftag abschließenden 200-Meter-Lauf schrammte sie mit 26,89 Sekunden nur knapp an ihrer Bestmarke vorbei, kam als Zweite ins Ziel und lag mit 2756 Punkten auf dem zweiten Rang der über 30-köpfigen Konkurrenz aus ganz Bayern. Der zweite Wettkampftag begann , wie er aufgehört hatte. Scheuermann hatte beim Speerwurf trotz zwei mäßiger Versuche ihre Nerven im Griff. Sie setzte die Traineranweisungen um und den Speer auf 27,33 Meter, was Hausrekord Nummer drei bedeutete. Davon beflügelt, sprang sie mit 5,17 Meter so weit wie nie zuvor und auch weiter als die gesamte Konkurrenz. Ihren Siebenkampf krönte sie dann mit einem 800-Meter-Lauf, den sie in persönlichem Rekord von 2:34,16 Minuten abschloss. Insgesamt standen damit 4430 Zähler auf dem Konto. Auch diese Punktzahl bedeuteten Hausrekord und zudem Rang Drei. Damit geht das Menkinger Mehrkampftalent mit einer gehörigen Portion Rückenwind in die Vorbereitungen zu den Bayerischen Meisterschaften in Ingolstadt.

Mehrere Bestmarken für Schwabmünchner Athleten

Jonathan Krohns feierte bei der Jugend U18 sein Zehnkampfdebüt und schlug sich wacker. So sprang er mit 5,15 Metern so weit wie nie zuvor, stellte über die Hürden und über 400 Meter Bestmarken auf und glänzte zudem im Diskuswurf mit Hausrekord. Im Stabhochsprung verfehlte er seine Bestleistung knapp und konnte im abschließenden 1500-Meter-Lauf einen weiteren Rekord aufstellen. „Trotz der Anstrengung war das sicher nicht mein letzter Zehnkampf“, sagte der Nachwuchsathlet des TSV.

Eine erfolgreiche Siebenkampf-Premiere feierte Nora Körber (W14). Auch sie konnte mit einigen Bestmarken überzeugen. So verbesserte sie sich über die 80 Meter Hürden auf 13,52 Sekunden. Auch die 100 Meter lief sie so schnell wie nie zuvor in 13,77 Sekunden. Im Kugelstoß gab zudem mit 8,10 Metern einen Hausrekord. Unglücklich liefen dagegen Speerwurf und Weitsprung. Das Talent zeigte aber Biss und Willen und rannte die abschließenden 800 Meter trotz Hitze in hervorragenden 2:55,39 Minuten, lieferte damit Bestmarke Nummer vier und durfte damit einen versöhnlichen Abschluss ihres ersten Siebenkampfs feiern. (AZ)