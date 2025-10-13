Großaitingen und Reinhartshausen gelingt der Saisonstart

Die Bayernliga der Luftpistolen-Teams startete am Sonntag mit dem ersten Wettkampftag in ihren Rundenwettkampf, der bis zum 15. März dauert. Die Bayernliga besteht aus vier Gruppen zu je acht Mannschaften. In der Gruppe Süd West sind die Singoldschützen Großaitingen und Auerhahn Reinhartshausen vertreten. Beide Teams traten in der Anlage der Singoldschützen gegen FSG 1466 Kempten 2 und SG Oberreute 1 an. Die vier anderen Teams der Gruppe Südwest trugen ihre Begegnungen in Raisting aus. Die Anlage der Singoldschützen erlaubte es, dass jeweils zwei Paarungen gleichzeitig stattfinden konnten.

Am Vormittag kämpften die Großaitinger gegen Kempten und Reinhartshausen gegen Oberreute. Jedes Team stellt fünf Schützinnen oder Schützen, die im direkten Duell gegeneinander in vier Serien zu je zehn Schuss antreten. Wer dieses Duell gewinnt, holt einen Punkt für seine Mannschaft. Die Schützen von Auerhahn Reinhartshausen gewannen ihren Kampf gegen die SG Oberreute mit 4:1. Dieses Ergebnis sieht aber klarer aus, als es war. Denn die beiden ersten Schützen Markus Wiatrek und Andreas Müller hatten jeweils gerade mal einen Ring mehr als ihre Gegner bei einem Gesamtergebnis von 367:366. Noch spannender verlief der Zweikampf zwischen Großaitingen und FSG Kempten 2. Beide gewannen je zwei Duelle und im Spitzenduell stand es zwischen Alexander Leuchtle und dem Kemptener Manfred Bechtler nach vier Serien mit je 371 Ringen unentschieden. So musste ein Stechen über den Sieg entscheiden. Der Großaitinger Lokalmatador Leuchtle traf dreimal die Neun, aber Bechtler toppte ihn im dritten Schuss mit einer Zehn. Somit ging die Partie mit 2:3 an die FSG Kempten.

Großaitingen ist Tabellendritter

Wie der Wettkampfleiter Fridolin Mayr mitteilte, waren die Nachmittagskämpfe nicht ganz so spannend. Das Duell Großaitingen gegen Oberreute begann an einigen Positionen durchaus knapp, nach zwei Serien führten aber drei der Großaitinger Schützen schon mit jeweils mindestens sechs Ringen. Lediglich an Position fünf bestand lange noch eine realistische Chance auf den Ehrenpunkt für Oberreute, aber Wilhelm Hämmerle siegte hier letztendlich durch eine starke letzte Serie zum 5:0 für Großaitingen.Der Kampf Kempten gegen Reinhartshausen endete letztendlich knapp mit 3:2 für die Allgäuer, doch die Weichen dafür wurden schon früh gestellt. In den Duellen eins und fünf schossen sich die Kemptener und auf Position drei der Reinhartshauser Manuel Weber schnell in Front. Auf den Positionen zwei und vier waren die Verfolger lange auf Schlagdistanz, ein Duell ging an Kempten und das andere an Reinhartshausen.

Nach dem ersten Wettkamptag steht Großaitingen nun dank der besseren Einzelpunktdifferenz auf Platz drei in der Tabelle hinter FSG Kempten und der FSG Allach, die ihre beiden Auftaktwettkämpfe gewannen. Auerhahn Reinhartshausen belegt mit einem Sieg den fünften Platz nach dem ersten Wettkampftag. Am kommenden Sonntag startet dann auch die Bayernliga Luftgewehr, ebenfalls auf der Anlage der Singoldschützen Großaitingen. Im Gegensatz zur Luftpistole werden allerdings keine zwei parallelen Kämpfe, sondern vier Kämpfe hintereinander stattfinden. Los geht‘s um 10 Uhr (Probe um 9.45 Uhr) wieder mit Großaitingen gegen FSG Kempten 2. Der letzte Kampf startet dann um 15 Uhr (Probe um 14:45 Uhr) mit den Singoldschützen gegen SG Oberreute. Die Großaitinger Schießanlage hat auch Platz für interessierte Zuschauer.