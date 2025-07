Über 400 Pferde beim Reitturnier in Schwabmünchen

Rund 400 Pferde und Reiter aus dem südlichen Raum zeigten beim 43.Turnier des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen e.V. in 18 Spring- und 19 Dressurprüfungen ihr Können. Bei sommerlichen Temperaturen nahmen einige Teilnehmer gleich an mehreren Wettbewerben teil. Auch vom austragenden Verein gingen viele Teilnehmer an den Start. Selbst die kleinen bei der Führzügelklasse konnten sich auf den Schulpferden schon beweisen. Sichtlich Stolz stand die ein oder andere Mama oder Papa am Dressur- oder Springplatz und beobachtete was Ihre Kinder schon alles erlernt haben und beweisen konnten.

Viele Jugendliche haben in Schwabmünchen teilgenommen

Turnierleiter Johannes Glaisner freute sich, dass die Jugend so stark vertreten war, und alle angebotenen Startplätze auch belegte. „Der Sinn unseres Turniers ist es ja, jungen Reiterinnen und Reitern ein Turniererlebnis zu ermöglichen“, sagte Glaisner und lobte auch die vielen Ehrenamtlichen Helfer ohne die so ein großes Event gar nicht zu stemmen wäre.

An beiden Turniertagen herrschte auf dem Springplatz und den beiden Dressurplätzen Hochbetrieb. Beim Springreiten wurden Stilspring-Wettbewerbe und reine Springprüfungen ausgetragen. Beim Stilspringen kommt es auf die Balance des Reiters im Sattel und das harmonische Führen des Pferdes durch den Parcours an, während beim Springen nur die Fehler an den Hindernissen und die erzielte Zeit über den Sieg entscheiden. Ebenfalls bei der Dressur gingen die Kategorien von der Führzügelklasse bis hin zu einer Kandaren Dressur der Klasse M*. (AZ)