Großaitingen will Klasse halten, Reinhartshausen nach oben

Während die Luftpistolenschützen bereits am vergangenen Wochenende in die Saison gestartet sind, beginnt die neue Schießzeit für die Sportlerinnen und Sportler mit dem Luftgewehr am Sonntag. Die Singoldschützen aus Großaitingen starten mit einem Heimwettkampf in die Bayernliga. Auerhahn Reinhartshausen will in der Schwabenliga nach der Vizemeisterschaft nun den Aufstieg schaffen. So ist die Lage vor den ersten Schüssen.

Schießen: Großaitingen will die Klasse halten

In Großaitingen hat man sich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. Dafür muss das Team zwei Konkurrenten hinter sich lassen. „Letztes Jahr waren wir Fünfter, mit dieser Platzierung könnte ich leben“, erklärt der langjährige Sportwart Fridolin Mayr junior. Einfach wird es allerdings nicht, schließlich fehlt ausgerechnet zum Auftakt die Verstärkung aus der Schweiz. Denn Michael Köppel, Myriyam Strässle und Joel Brüschweiler können allesamt nicht dabei sein am Sonntag. „Das ist wirklich schade. Es darf ja eh immer nur ein Ausländer schießen. Aber auch das werden wir hinbekommen.“

Zum Auftakt hat das Team, wie die Kollegen mit der Luftpistole, einen Heimwettkampf. Erster Gegner ist Kempten und im Anschluss erwartet Großaitingen den Aufsteiger aus Oberreute. Am Schießstand stehen werden dann wohl Barbara Bleicher, Luca Hussak, Robin Wagner, Dominik Mayer und Mona Holzmann. Außerdem zum Team gehören Simon Mayer und Sascha Weber. Noch zu jung sind die Nachwuchstalente Anni Mayr und Anna Stöhr, die schon bald in das Team integriert werden sollen. „Die beiden sind sehr talentiert und werden uns sicher verstärken“, so Fridolin Mayr, der selbst ebenfalls als Ersatzschütze fungiert und vorwiegend in der dritten Mannschaft schießt.

Trainiert wird bei den Singoldschützen zweimal pro Woche. Am Wochenende bestritt das Team noch einen Vergleichswettkampf zuhause. Zunächst ging es gegen den Ligakonkurrenten aus Staudheim. Gegen die ersatzgeschwächten Neuburger siegte Großaitingen mit 3:2. Am genauesten zielte Barbara Bleicher an Position eins mit 391 Ringen. Nachwuchsschützin Anni Mayr holte mit 384 Ringen das zweitbeste Ergebnis. Anna Stöhr (384), Luca Hussak (382) und Sascha Weber (378) komplettierten das Ergebnis. Im zweiten Duell mit Pfuhl aus der Schwabenliga gab es eine überraschende 1:4-Niederlage, wobei der Aufstiegsanwärter einen richtigen guten Tag erwischte. Den einzigen Punkt holte an Position fünf Mayr mit 388 Ringen. Bestleistung schoss Barbara Bleicher mit 390 Ringen. Luca Hussak (387), Sascha Weber (385) und Anna Stöhr (386) steigerten sich allesamt.

In Reinhartshausen ist der Aufstieg das Ziel

Matthias Wiatrek hat bereits abgeliefert. Der Nummer eins Luftpistolenschütze von Auerhahn Reinhartshausen holte mit seinem Team zum Auftakt zwei Punkte in der Bayernliga. Am Sonntag starten seine Luftgewehrkolleginnen und Kollegen in der neuen Runde der Schwabenliga. Das Saisonziel ist nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr klar. „Ziel ist schon der Aufstieg in die Bayernliga.“ Im vergangenen Jahr scheiterte Auerhahn in den Qualifikationswettkämpfen, dieses wollen sie nun wieder erreichen. Dazu muss ein Platz unter den besten zwei her.

Personell hat sich dabei nichts getan bei Reinhartshausen. Vier junge Frauen und ein erfahrener Mann bilden die Mannschaft. Topschützin Sarah Geiger wird an Nummer eins schießen. Es folgen Eva Dieminger, Florian Drexel, Leonie Brettel und Sabina Nerlinger. Als Ersatzschützin fungiert Hannah Schweinberger. Wiatrek lobt die Truppe. „Gerade die Mädels machen eigentlich gar keine Pause und haben durchtrainiert. Die sind alle sehr gut in Form und ich hoffe, dass wir einen guten Start hinlegen.“ Trainiert wird übrigens zweimal pro Woche, manchmal zusätzlich am Wochenende.

Zum Auftakt bleibt Reinhartshausen im Landkreis Augsburg. In Gablingen trifft Auerhahn zunächst auf Monheim und im zweiten Duell auf Medlingen. Besonders groß ist die Vorfreude auf die Heimwettkämpfe. Am 2. November geht es erstmals an die heimischen Stände sowie dann nochmals am 1. Februar. „Auf diese Wettkämpfe freut man sich besonders. Da wird das Sportheim wieder komplett voll sein. Es macht viel Arbeit, aber die Stimmung ist super“, so Wiatrek.