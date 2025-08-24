Schwabegg siegt knapp durch ein Elfmetertor

SV Schwabegg – TSV Bobingen II 1:0 (0:0) – Das Südderby zwischen der reifen Truppe des Vorjahresaufsteigers SV Schwabegg und den jungen Liganeulingen der Bobinger U 23 war von Anfang bis Ende spannend und heiß umkämpft. Schließlich gab ein Elfmeter in der 61. Minute den Ausschlag zum knappen 1:0-Sieg für die Heimelf. Nach dem ersten Abtasten mit Freistößen und Ecken auf beiden Seiten übernahmen die Bobinger die Herrschaft im Mittelfeld und drückten die Platzherren mehr und mehr in deren Hälfte zurück. Manuel Linse zwang den SVS-Keeper David Mcfaul zu einer Parade und Matteo Di Santos Weitschuss flog am Kreuzeck vorbei. Kurz danach blieb Mcfaul nach einem Schlag auf den Kopf benommen liegen, konnte aber weiterspielen. Schwabegg brachte das diesmal vom Routinier Adrian Schlotterer gehütete gegnerische Tor bis zur Halbzeit kaum in Gefahr. Schon in der Pause sagte der Bobinger Trainer Roberto Di Santo: „Wir haben uns schon lange ein Tor verdient, aber uns fehlt der Abschluss“. Auch danach hatten die Gäste die ersten Torchancen. Eine Flanke von Matteo Di Santo landete auf dem Dach des Tores und dann rettete wieder Mcfaul mit riskanter Fußabwehr gegen ihn. Doch mit einer Doppelchance der Schwabegger Jakob Ressel und Samuel Dischler wendete sich allmählich das Blatt.

Aggressiver in die Zweikämpfe gegangen

Das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt ging nun aggressiver in die Zweikämpfe und verschaffte sich so brenzlige Strafraumszenen. Yannik Mayr und Timo Prechtl wurden von zwei Verteidigern gerade noch im Fünfmeterraum abgeblockt und Keeper Schlotterer parierte einen Scharfschuss des agilen Mayr auf Vorlage von Samuel Dischler. In der 64. Minute kam es dann zur spielentscheidenden Szene. Colin Gansert berührte im Zweikampf mit Yannik Mayr zwar zuerst den Ball, aber lief seinem Gegner dann über die Hacken und brachte ihn zu Fall. Schiedsrichter Burhan Secgin erkundigte sich noch beim Linienrichter und entschied dann auf Strafstoß. Yannick Mayr führte ihn selbst aus und traf sicher zum 1:0. Aufgrund dieser Führung bekamen die Schwabegger deutlich Oberwasser und Timo Prechtl prüfte den Gästetorwart noch mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Erst in der Schlussphase kamen auch die Bobinger wieder zu Chancen, aber Keeper Mcfaul hielt einen Schuss von Jonas Macht und warf sich bei einem Steilpass zwischen die eingewechselten Angreifer Jonathan Macht und Andreas Treupel und sicherte so den knappen 1:0-Sieg. Trainer Wolfgang Missenhardt war mit seinem Team im ersten Abschnitt nicht ganz zufrieden, sagte aber: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg redlich verdient und der Elfmeter war klar berechtigt“. Auch der Bobinger Trainer Roberto Di Santo räumte ein: „Man hat in der entscheidenden Phase gesehen, welche Mannschaft erfahrener und cleverer war“.

Ausfall wichtiger Spieler verkraftet

Der SV Schwabegg konnte den Ausfall wichtiger Stammspieler wie Sebastian Geiger oder Malte Delfs gut verkraften, aber am Ende musste auch noch Oldie Peter Ziegler in der 86. Minute für Samuel Dischler eingewechselt werden. Bei den jungen Bobingern krankt es eindeutig an der Schwäche im Torabschluss. Nur ein erzieltes Tor in fünf Spielen, und das durch einen Elfmeter, sprechen dafür Bände. Die sehr stabile Abwehr hat aber auch nur drei Tore zugelassen. Doch das reicht eben nur für den vorletzten Platz 15 mit drei Punkten. Der SV Schwabegg hingegen ist mit diesem zweiten Sieg mit sieben Punkten auf Platz acht wieder auf dem Weg nach oben.