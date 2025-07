Schwabmünchner Achtungserfolg

In der Landesliga beginnt die neue Saison für den TSV Schwabmünchen bereits am Samstag, den 19. Juli. Nicht mehr viel Zeit also. Da trifft es sich, dass die Form nach der harten Relegation wieder da zu sein scheint. Oder war sie nie weg? Viel Zeit liegt ja nicht dazwischen. Mit einem 3:2-Erfolg bei Regionalligist Schwaben Augsburg unterstrich das Team jedenfalls, dass die Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Bayernliga berechtigt zu sein scheinen. Mit Toren von Lucas Kusterer (13.), Simon Paulus (44.) und einem späten Treffer durch Robin Glöckle (89.), unterstrich das Team den Anspruch, zur Spitze der Landesliga zu gehören. Der Erfolg, der nach einer Gelb-Roten Karte für Maik Uhde in Unterzahl herausgespielt wurde, zeigt auch, dass die Uhde-Brüder, die mangels Trainer die Vorbereitung übernommen hatten, einen guten Job gemacht haben.

