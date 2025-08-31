Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Schwabmünchen mit dem zweiten Unentschieden

Fußball-Landesliga

Spitzenspiel findet keinen Sieger

Die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen kopieren den Spielverlauf der Vorwoche. Doppelpack von Maximilian Aschner genügt nicht zum Sieg.
    • |
    • |
    • |
    Der Doppelpack von Maximilian Aschner (rechts) bescherte dem TSV Schwabmünchen einen Punkt im Spitzenspiel gegen Rain.
    Der Doppelpack von Maximilian Aschner (rechts) bescherte dem TSV Schwabmünchen einen Punkt im Spitzenspiel gegen Rain. Foto: Nadine Kruppe

    Am Ende war man auf Schwabmünchner Seite doch zufrieden. Zwar hat es zum zweiten Mal in Folge nicht für einen Sieg genügt, aber die Schwarz-Weißen sind auch nach neun Spielen ungeschlagen und weiterhin Landesliga-Spitzenreiter. Der TSV Schwabmünchen hat nach dem 2:2 gegen den TSV Rain nun vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten Durach, dahinter folgen Rain und Jetzendorf mit fünf Punkten Differenz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden