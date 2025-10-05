Schwabmünchen setzt sich ab

Einen wichtigen Erfolg konnte der TSV Schwabmünchen im Spitzenspiel der Landesliga Südwest feiern. Das 2:1 beim bis dahin Tabellenzweiten Jetzendorf hat einen der drei Verfolger auf Distanz gehalten. Zwar konnten Durach und Pfaffenhofen ebenfalls siegen, aber durch den Erfolg hat Spitzenreiter Schwabmünchen weiterhin neun Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Durach, zehn auf Pfaffenhofen und nun zwölf Zähler mehr als Jetzendorf.

