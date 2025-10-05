Icon Menü
Schwabmünchen triumphiert in Jetzendorf: 2:1-Sieg im Landesliga-Spitzenspiel!

Fußball-Landesliga

Schwabmünchen setzt sich ab

Die Schwarz-Weißen siegen in Jetzendorf mit 2:1. Dabei bewahrheitet sich eine Vorhersage von Trainer Emanuel Baum.
    Die Einwechslungen der Schwabmünchner waren ein Teil des Erfolges. Matteo Di Maggio (Mitte, weißes Trikot) sorgte als Joker für den Siegtreffer.
    Die Einwechslungen der Schwabmünchner waren ein Teil des Erfolges. Matteo Di Maggio (Mitte, weißes Trikot) sorgte als Joker für den Siegtreffer. Foto: Nadine Kruppe

    Einen wichtigen Erfolg konnte der TSV Schwabmünchen im Spitzenspiel der Landesliga Südwest feiern. Das 2:1 beim bis dahin Tabellenzweiten Jetzendorf hat einen der drei Verfolger auf Distanz gehalten. Zwar konnten Durach und Pfaffenhofen ebenfalls siegen, aber durch den Erfolg hat Spitzenreiter Schwabmünchen weiterhin neun Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Durach, zehn auf Pfaffenhofen und nun zwölf Zähler mehr als Jetzendorf.

