Solider Testauftakt für Schwabmünchen

Nach gerade einmal zwei Trainingseinheiten haben die Landesligafußballer des TSV Schwabmünchen am Samstag ihre erste Testpartie bestritten. Gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München gab dabei eine 1:3-Niederlage. Ein Ergebnis, das am Ende niemanden wirklich schmerzte. Die Schwabmünchner verzichteten auf die angeschlagenen oder verhinderten Maik und Tim Uhde, Maximilian Aschner und Fabio Zeche. Zudem fehlten die Langzeitverletzten Benedikt Berger und Tim Heckmeier. Trotzdem lieferte der Landesliga-Spitzenreiter gegen die starken Münchner, immerhin Tabellenführer der Bayernliga ein solide Partie ab.

In der Anfangsphase konnten die Schwabmünchner die Partie offen gestalten, ehe Münchens Arin Garza nach einer guten Viertelstunde an der Strafraumkante ungedeckt die jungen Löwen in Führung bringen konnte. Schwabmünchen geriet danach ins Wanken, fiel aber nicht. Doch je mehr die Partie fortschritt, desto überlegener wurden die 1860er - wohl auch, weil diese schon weiter in der Vorbereitung sind und schon ihr fünftes Spiel bestritten. Zwei weitere Münchner Treffer, einer von Noah Klose, Sohn des ehemaligen Nationalstürmers Miro Klose, vor der Pause waren der Beleg dafür.

Schwabmünchen bekommt ein weiteres Brüderpaar

Nach dem Seitenwechsel kam Schwabmünchen besser in die Partie, hatte mehr Spielanteile und gute Chancen. Auch die im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselten ehemaligen jungen Kräfte, Maximilian Högg, Kilian Knöferl und Muhammed Emerizeoglu zeigten auf, dass sie eine Option für die Frühjahrsrunde werden könnten. Bitter für Schwabmünchen wurde es dann nach knapp 70 Minuten. Der als Alternative für den für die restliche Saison ausfallenden Tim Heckmeier vorgesehene Simon Rauscher verletzte sich ohne Fremdeinwirkung und wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzung ist, ist noch unklar. In der Schlussphase belohnte sich die Schwabmünchner mit dem Treffer zum 1:3 durch Maximilian Krist für ihre engagierte Leistung in der zweiten Hälfte.

Noah Klose (blaues Trikot), der Sohn des ehemaligen Nationalstürmers Miro Klose, trifft zum 0:2. Foto: Christian Kruppe

Trainer Ben Enthart war mit dem ersten Test durchaus zufrieden. „Für die frühe Zeit lief einiges schon rund“, urteilte er. Freuen dürfte ihn auch, dass sein Team Verstärkung bekommt. Mit Philipp Boyer bekommen die Schwabmünchner einen Mittelfeldspieler mit viel höherklassiger Erfahrung. Der 27-Jährige kommt vom Bayernligisten TSV Landsberg. Zuvor spielte er in Memmingen und Illertissen in der Regionalliga. Sein Bruder Luca steht schon seit Beginn der aktuellen Spielzeit im Dienste der Schwabmünchner. Somit laufen künftig - mit Maik und Tim Uhde - zwei Brüderpaare für den TSV auf.