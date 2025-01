Bestzeiten statt Medaillen für Schwabmünchner Schwimmnachwuchs

Bei den im Würzburger Wolfgang-Adami-Bad durchgeführten Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen über die langen Strecken stellten sich Emilia Kothe und Chiara Schießler für den TSV Schwabmünchen der Konkurrenz. Chiara Schießler zeigte starke Leistungen im Jahrgang 2014, obwohl sie dieses Mal keine Medaille in Empfang nehmen durfte. Über 200 Meter Lagen fehlten bei ihrem vierten Rang zur Bronzemedaille lediglich 34 Hundertstel Sekunden. Über 800 Meter Freistil und 400 Meter Lagen schlug Chiara Schießler jeweils als fünftplatzierte in neuen persönlichen Bestzeiten an. Die Sprintspezialistin Emilia Kothe hatte sich im Jahrgang 2011 über 800 Meter Freistil qualifiziert und überzeugte in neuer persönlicher Bestzeit. (AZ)

