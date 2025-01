Schwabmünchen holt Pokale zum Jahresauftakt

Ziel des Zirbelnuss-Schwimmens ist das Erreichen der Finalläufe der jeweiligen Altersklassen über 100 Meter Lagen und im Idealfall auch der Sieg, der mit einem Pokal ausgezeichnet wurde. Insgesamt 400 Aktive und ca. 2000 Einzelstarts und 19 Staffelwettbewerbe sorgten für zwei lange, anstrengende Wettkampftage.

Am Abend des zweiten Wettkampftages traten bei den insgesamt vierzehn durchzuführenden Finalläufen jeweils fünf Sportler und fünf Sportlerinnen der jeweiligen Altersklasse um die begehrte Trophäe an. Über den Mehrkampf, eine bestimmte Kombination aus verschiedenen Einzelstarts, erreichten insgesamt zwölf Schwimmer und Schwimmerinnen des TSV Schwabmünchen die angestrebten Endläufe, ein Ergebnis, das lange nicht mehr erreicht werden konnte. Schwabmünchens Teilnehmer waren Luis Dießner, Nelly Söllner, Chiara Schießler, Konstantin Henkel, Ferdinand Geermann, Leonard Geermann, Alexander Ungar, Emilia Kothe, Xenia Trauter, Francisca Dietrich, Hannah Söllner und Annalena Dietrich. Siegreich aus diesen Rennen gingen Luis Dießner, Nelly Söllner und Emilia Kothe hervor und durften den Pokal bei der abschließenden Siegerehrung in Empfang nehmen.

Schwabmünchen wird dritter in der Mannschaftswertung

Emilia Kothe erreichte die zweitbeste Punkteausbeute über 100 Meter Freistil in 1:00,29 Min. aller weiblichen Teilnehmerinnen. Bei der Mannschaftswertung belegte das starke Schwabmünchener Team Rang drei. Für dieses gute Abschneiden waren auch die Schwimmerinnen und Schwimmer, die es diesmal nicht ganz bis in die Finalläufe geschafft haben, mit verantwortlich. Marlene Huber (2016), Lena Singler (2014), Lena Dießner (2013), Nóra Németh (2012), Noah Gabelsberger, Paul Dießner, Luisa Kothe (alle 2011) und Sabrina Lutzenberger (2010) warteten mit guten Leistungen größtenteils in neuen persönlichen Bestzeiten auf.

Bei den Staffelwettbewerben verpasste die Mannschaft bis Jahrgang 2010 über 6 x 50 Meter Freistil den Sieg um nur sieben Zehntelsekunden. In der Besetzung Emilia Kothe, Francisca Dietrich, Leonard Geermann, Ferdinand Geermann, Alexander Ungar und Xenia Trauter wäre den Schwabmünchener gegen den SV Augsburg haarscharf eine Überraschung gelungen. (AZ)