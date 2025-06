Schwabmünchnerinnen bei Deutschen Meisterschaften dabei

Auch in diesem Jahr stellten die DJM wieder ein Magnet für alle Schwimmsportbegeisterten dar. Es gingen bei den fünftägigen Titelkämpfen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin diesmal 1.489 Aktive in den Jahrgängen 2007 bis 2012 aus 304 Vereinen an den Start. Hier gibt es auch ein Stelldichein der erfahrensten Trainer Deutschlands, die sehr genau die Entwicklung der jungen Nachwuchssportler/innen beobachten.

Annalena Dietrich erreicht ihre Bestzeit

Annalena Dietrich stellte sich der Konkurrenz am ersten Wettkampftag über die 200 Meter Schmetterling. Lediglich 15 Schmetterlingsschwimmerinnen im Jahrgang 2007 qualifizierten sich zur Teilnahme. Nach einem couragierten Auftritt beendete sie schließlich ihr Rennen auf Rang zwölf in der Zeit von 2:33,67 Minuten eine neue persönliche Bestzeit, die im Vergleich zur Zeit ihrer vorjährigen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften um etwa neun Sekunden schneller war.

Emilia Kothe konnte im Jahrgang 2011 bei ihrer zweiten Teilnahme insgesamt vier Qualifikationszeiten aufweisen. Bei den jüngeren Jahrgängen stehen noch etwas mehr Startplätze zur Verfügung. Ihre erste Disziplin, 100 Meter Freistil, absolvierte sie in 1:01,33 Minuten und belegte damit Rang 17. Über 50 Meter Schmetterling erreichte Emilia Kothe mit 0:31,49 Minuten nicht ganz ihre persönliche Bestzeit und musste sich daher mit Rang 31 zufriedengeben. Über 200 Meter Freistil erreichte sie in der Zeit von 2:17,32 Minuten den 26. Platz und über 50 Meter Freistil in 0:28,65 Minuten Rang 16, ihre beste Platzierung unter den maximal 35 startberechtigten und immerhin besten Schwimmerinnen Deutschlands. (AZ)