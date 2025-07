Rekord bei den Bezirksmeisterschaften in Bobingen

Wieder einmal waren die schwäbischen Bezirksmeisterschaften im Schwimmen in Bobingen zu Gast. „Viele 50-Meterbecken gibt es in Schwaben nicht mehr“, sagte Kerstin Gießer, Abteilungsleiterin der „Orcas“ des TSV Bobingen. Es seien nur noch drei oder vier solcher Anlagen. Die Stadt Bobingen gebe der Schwimmabteilung die Möglichkeit, das Becken an einem Wochenende zu mieten, um die Meisterschaften alle drei Jahre durchführen zu können. „Ich habe das Gefühl, dass der schwäbische Schwimmverband gerne zu uns kommt.“ Das liege auch an den Zuschauern.

