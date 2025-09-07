Dank Dreierpacker: Bobingen II gewinnt Kellerduell in Hiltenfingen

Das Duell der bisher noch sieglosen Mannschaften ging knapp mit 2:3 zugunsten der U23 des TSV Bobingen zu Ende. Ein für ihre Verhältnisse torreiches Ergebnis hatten sie doch zuvor nur eine Tordifferenz von 1:3 aus sechs Spielen. Dem ASV Hiltenfingen klebt weiterhin das Pech auf den Fußballstiefeln und so bleibt das Team von Spielertrainer Bujar Bytyqi auch nach sechs Spielen mit null Punkten am Tabellenende.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86399 Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis