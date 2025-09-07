Icon Menü
Spiel der Woche: TSV Bobingen II gewinnt beim ASV Hiltenfingen

Fußball-Kreisliga

Dank Dreierpacker: Bobingen II gewinnt Kellerduell in Hiltenfingen

Michael Kohler schießt den TSV Bobingen II beim ASV Hiltenfingen zum ersten Saisonsieg. In dem turbulenten Duell gibt es gleich drei Elfmeter.
Von Hieronymus Schneider
    Die Bobinger U23 (weißeTrikots) gewann das Kellerduell der Kreisliga Augsburg beim ASV Hiltenfingen und fuhr den ersten Dreier der Saison ein.
    Die Bobinger U23 (weißeTrikots) gewann das Kellerduell der Kreisliga Augsburg beim ASV Hiltenfingen und fuhr den ersten Dreier der Saison ein. Foto: Hieronymus  Schneider

    Das Duell der bisher noch sieglosen Mannschaften ging knapp mit 2:3 zugunsten der U23 des TSV Bobingen zu Ende. Ein für ihre Verhältnisse torreiches Ergebnis hatten sie doch zuvor nur eine Tordifferenz von 1:3 aus sechs Spielen. Dem ASV Hiltenfingen klebt weiterhin das Pech auf den Fußballstiefeln und so bleibt das Team von Spielertrainer Bujar Bytyqi auch nach sechs Spielen mit null Punkten am Tabellenende.

