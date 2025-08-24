Icon Menü
Spiel der Woche: Türk SV Bobingen - SSV Bobingen

Fußball-A-Klasse

Sieben Tore und jede Menge Aufregung im Bobinger Derby

Von Hieronymus Schneider
Von Hieronymus Schneider
    Ein kampfbetontes Spiel lieferten sich der Türk SV Bobingen und der SSV Bobingen im Lokalderby der A-Klasse.
    Ein kampfbetontes Spiel lieferten sich der Türk SV Bobingen und der SSV Bobingen im Lokalderby der A-Klasse. Foto: Elmar Knöchel

    Sieben Tore und einige Aufregung gab es im Bobinger Lokalderby, ehe der spielerisch starke Türk SV mit 4:3 am Ende die Oberhand gegen sich tapfer wehrende SSV-Spieler behielt. Vor enttäuschenden 40 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetontes Matsch zwischen Aufsteiger Türk SV und dem SSV Bobingen. Dabei erwiesen sich die Aufsteiger als die spielstärkere Mannschaft. Vor allem in der ersten Hälfte hatte der SSV zu Hause alle Mühe, die Gäste vom eigenen Tor wegzuhalten. Das 1:2 zur Pause war dann letztlich für die Gastgeber schmeichelhaft.

