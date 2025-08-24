Sieben Tore und jede Menge Aufregung im Bobinger Derby

Sieben Tore und einige Aufregung gab es im Bobinger Lokalderby, ehe der spielerisch starke Türk SV mit 4:3 am Ende die Oberhand gegen sich tapfer wehrende SSV-Spieler behielt. Vor enttäuschenden 40 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetontes Matsch zwischen Aufsteiger Türk SV und dem SSV Bobingen. Dabei erwiesen sich die Aufsteiger als die spielstärkere Mannschaft. Vor allem in der ersten Hälfte hatte der SSV zu Hause alle Mühe, die Gäste vom eigenen Tor wegzuhalten. Das 1:2 zur Pause war dann letztlich für die Gastgeber schmeichelhaft.

