Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

SpVgg Langerringen: Wie Raphael Goßner sich auf den Platz zurückkämpft

Fußball

SpVgg Langerringen: Comeback nach langer Verletzungspause rückt näher

Mit 19 Jahren startete Raphael Goßner vielversprechend in die Bezirksliga, ehe ihn Verletzungen zurückwarfen. Nun steht seine Rückkehr bevor.
Von Kerem Degirmenci
    • |
    • |
    • |
    Raphael Goßner mag es neben dem Platz auch mal entspannt.
    Raphael Goßner mag es neben dem Platz auch mal entspannt. Foto: privat

    Mit gerade einmal 19 Jahren spielte Raphael Goßner bei der SpVgg Langerringen in der Bezirksliga auf und sammelte früh seine ersten Torbeteiligungen. Doch vier schwere Verletzungen - darunter drei Muskelfaserrisse und eine Knieverletzung - warfen den temporeichen Flügelstürmer für anderthalb Jahre zurück. Seit kurzem trainiert der 21- jährige Obermaitinger wieder voll mit seiner Mannschaft und steht kurz vor einer Rückkehr auf den Rasen. Mit seiner Mannschaft will er nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga nun wieder voll angreifen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden