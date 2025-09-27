SpVgg Langerringen: Comeback nach langer Verletzungspause rückt näher

Mit gerade einmal 19 Jahren spielte Raphael Goßner bei der SpVgg Langerringen in der Bezirksliga auf und sammelte früh seine ersten Torbeteiligungen. Doch vier schwere Verletzungen - darunter drei Muskelfaserrisse und eine Knieverletzung - warfen den temporeichen Flügelstürmer für anderthalb Jahre zurück. Seit kurzem trainiert der 21- jährige Obermaitinger wieder voll mit seiner Mannschaft und steht kurz vor einer Rückkehr auf den Rasen. Mit seiner Mannschaft will er nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga nun wieder voll angreifen.

