Das Football-Fieber im Landkreis Augsburg steigt

Wo Peter Neuner und Torsten Kalb in der Nacht von Sonntag auf Montag sein werden, wissen sie schon ganz genau: Zwischen Burgern, Pizza und Popcorn werden sie im Jugendclub Matrix in Königsbrunn sitzen und stundenlang auf eine Großbildleinwand starren. Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs im American Football um den Super Bowl spielen, findet in New Orleans das größte Sportereignis der Welt statt. Im vergangenen Jahr haben fast 130 Millionen Menschen weltweit im Fernsehen zugeschaut, in Deutschland waren es über zwei Millionen.

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Super Bowl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis