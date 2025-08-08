Erster Dreier für SV Schwabegg und TSV Bobingen II?

Auch der zweite Spieltag der Kreisliga Augsburg wird nicht komplett ausgetragen. Die Partie zwischen der SV Türkgücü Königsbrunn und dem ASV Hiltenfingen wurde schon lange verlegt. Sowohl der TSV Bobingen II, als auch der SV Schwabegg wollen am zweiten Spieltag den ersten Dreier der Saison einfahren. Während die Bobinger im Aufsteigerduell gegen den TSV Göggingen ranmüssen, steht für die Schwabegger ein Auswärtsspiel auf unbeliebten Geläuf bevor.

Erneut muss der SV Türkgücü Königsbrunn aussetzen. Nachdem das Auftaktspiel beim SV Hammerschmiede wegen eines Wolkenbruchs abgebrochen werden musste, wurde die zweite Partie gegen den ASV Hiltenfingen schon lange planmäßig auf den 10. September verlegt. Somit haben beide Trainer, Burak Tok und der Hiltenfinger Bujar Bytyqi, noch etwas Zeit, ihre neuformierten Teams im Training einzuspielen. Der ASV Hiltenfingen startete mit einer deutlichen 2:6-Niederlage gegen den TSV Pfersee. Die Partie des SV Türkgücü beim SV Hammerschmiede wird am Dienstag, 14. Oktober nachgeholt. Die beiden anderen Südvereine stehen aber auch am zweiten Spieltag auf dem Platz.

Bobingens U23 will im Aufsteigerduell den ersten Saisonsieg

Der Aufsteiger TSV Bobingen II empfängt bereits am Samstag um 12 Uhr den TSV Göggingen im Sportpark an der Hoechster Straße. Es ist das zweite Aufsteigerduell in der noch jungen Saison. Im ersten hat das Team von Trainer Roberto Di Santo auswärts ein 0:0 beim FC Tur Abdin Augsburg erkämpft. Der nach zwei Jahren in die Kreisliga zurückgekehrte TSV Göggingen hat seine Auftaktpartie gegen die DJK Lechhausen mit 3:1 gewonnen. Spielertrainer Phillip Schmid scheint also seine Mannschaft schon gut im Schuss zu haben. Für die jungen Bobinger geht es darum, nach der starken Defensivleistung bei Tur Abdin nun auch die Offensive zu entwickeln und auf eigenem Platz zu Toren zu kommen.

Schweres Gastspiel für den SV Schwabegg

Der SV Schwabegg hadert noch mit der nicht zufriedenstellenden Vorbereitungszeit, weil viele Spieler wegen Verletzung, Erkrankung oder aus anderen Gründen kaum am Training teilnehmen konnten. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Kissinger SC tritt das Team am Sonntag um 17 beim SV Ottmarshausen an. Gegen diesen Gegner und auf dessen unbeliebten Platz tat sich die Missenhardt-Elf in der vorigen Saison schwer und musste mit einer 0:3-Niederlage die Heimreise antreten. Wie die Ottmarshauser in dieser Saison einzuschätzen sind, lässt sich schwer voraussagen. Jedenfalls ging der Saisonstart mit der 3:7-Niederlage beim TSV Diedorf gründlich daneben. Ob dies nur ein Ausrutscher war, wird sich am Sonntag zeigen. Am Spielerkader der Ottmarshauser hat sich eigentlich kaum etwas geändert.