Landes- und Bezirksligisten stecken schon in der Vorbereitung

Es bleibt nicht viel Zeit. Bereits in rund vier Wochen starten die Landes- und Bezirksligisten in die neue Saison.. Dass der Saisonstart gelingt, ist wichtig. Denn sowohl Schwabmünchen als auch Bobingen starten ambitioniert. Der TSV aus Schwabmünchen will in die Bayernliga, der TSV aus Bobingen peilt die Landesliga an. „Das zweite Jahr in einer neuen Liga ist immer das schwierigste“, sagte Königsbrunns Trainer David Bulik. Das heißt, das Königsbrunner Ziel ist auch im zweiten Bezirksliga-Jahr der Klassenerhalt. Das Gleiche gilt auch für die SpVgg Lagerlechfeld. Und erst recht für Aufsteiger Langerringen. Die Truppe aus dem Landkreissüden will es diesmal besser machen als zuletzt, als sie nach nur einem Jahr in der Bezirksliga wieder den Gang in die Kreisliga antreten musste.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis