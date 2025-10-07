Dank Neuling: Schwabmünchen feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Die erste Tischtennismannschaft des TSV Schwabmünchen konnte durch eine überzeugende Leistung in der Verbandsoberliga Süd den zweiten Sieg im zweiten Spiel der laufenden Saison verbuchen. Mit einem 7:3-Heimsieg gegen die niederbayrischen Gäste vom FC Teisbach sicherte sich das Team wichtige Punkte und belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz.

Nachdem es in den Eingangsdoppeln 1:1 stand, legte Peter Angerer zunächst vor, anschließend verlor Matthias Pianowski sein Einzel knapp in fünf Sätzen. Stefan Kraus und Alexander Papoutsis behielten in ihren Einzeln jeweils die Oberhand und sorgten für den 4:2-Zwischenstand. Während Peter Angerer sein zweites Einzel abgeben musste, konnte Matthias Pianowki seine Partie souverän gewinnen. Danach gingen alle weiteren Spiele an die Gastgeber, sodass der 7:3-Sieg schließlich perfekt gemacht werden konnte.

Matthias Pianowski, der in dieser Saison erstmalig in die erste Mannschaft aufgerückt war, konnte somit seine persönliche Bilanz auf 3:1 Siege ausbauen. Bereits am Samstag steht ab 18:30 Uhr das nächste Heimspiel gegen den TuS Bad Aibling in den Sporthallen der Leonhard-Wagner-Schulen an. Dann wird sich zeigen, ob der positive Saisonauftakt fortgesetzt werden kann. (AZ)