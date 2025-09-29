Ein Schwabmünchner glänzt beim Auftaktsieg

Die Tischtennismannschaft des TSV Schwabmünchen ist mit einem knappen 6:4 Auswärtserfolg gegen die SpVgg Thalkirchen II erfolgreich in die neue Saison der Verbandsoberliga gestartet. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung von Matthias Pianowski, der aufgrund guter Leistungen in der zweiten Mannschaft in der Vorsaison neu als Stammspieler in die Erste aufrückte. Gleich im Auftaktspiel gelang ihm ein doppelter Punktgewinn in den Einzeln. Jeweils einen Punkt konnten Peter Angerer, Stefan Kraus und Alexander Papoutsis beisteuern. Auch gewann man ein Doppel.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Bayern geht die Mannschaft nun zuversichtlich in die neue Punktrunde. Obwohl ein ausgeglichenes Leistungsniveau in der Liga erwartet wird, können sich die Menkinger durchaus Chancen auf einen vorderen Tabellenplatz ausrechnen. “Wir möchten auf jeden Fall in Sachen Meisterschaft ein Wörtchen mitreden”, so Kapitän Stefan Kraus. Besonders interessant dürfte dabei das schwäbische Duell gegen den TV Boos II werden .(AZ)