Spitzenspiel in Bobingen und Lechfeld-Derby in Langerringen

Sieben Spieltage lang war der SVO Germaringen ungeschlagen. Dann kam Aufsteiger Langerringen. Sie brachten dem Primus der Bezirksliga nicht nur eine Niederlage bei, sondern entzauberten ihn mit einem 4:1 im Allgäu. Germaringen ist dadurch auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen, hat jetzt zwei Punkte Abstand auf den TSV Bobingen, der allerdings ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Doch dass Bobingen jetzt Tabellenzweiter ist, ist kein Zufall. Denn Bobingen ist mittlerweile ebenfalls seit sieben Spieltagen ungeschlagen.

Bobingen ist seit sieben Spieltagen ungeschlagen

„Wer hätte nach den beiden Niederlagen zu Saisonbeginn gedacht, dass wir so eine Serie starten können“, sagte Bobingens Trainer Dmitrij Peil. Seine Mannschaft habe gut trainiert. Zwar bestehe der Kader im Moment nur aus insgesamt 15 Spielern, die seien dafür aber fast alle fit. Lediglich hinter Abwehrmann Finn Schmutterer stehe derzeit noch ein Fragezeichen. „Er war angeschlagen. Es ist noch nicht sicher, ob er spielen kann“, sagte Peil. Sie seien heiß auf das Topspiel am Samstag im Bobinger Siegmundpark. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Germaringen ist eine sehr disziplinierte und laufstarke Mannschaft“, so Peil. Das seien sie letzte Saison auch schon gewesen. Aber aus seiner Sicht hätten sie in dieser Spielzeit noch eine Schippe „draufgepackt“. Doch er vertraue auf seine Jungs. „Wir wissen um unsere Stärken, genauso wie um unsere Schwächen.“ Spielerisch hätte der TSV bisher mit jedem Gegner mithalten können. Wäre da nicht die Chancenverwertung.

Selbst beim 3:0-Auswärtserfolg in Legau in der vergangenen Woche waren wieder beste Chancen ausgelassen worden. „Es sollte uns eigentlich helfen, dass Germaringen letzte Woche verloren hat. Das führt zu Unsicherheit“, so der Bobinger Trainer. Aber ob das wirklich so stimmt, müsse das Spiel zeigen. „Letztlich müssen wir auf uns selbst schauen und das spielen, was wir können.“ Germaringens Trainer Thomas Prestele sieht den TSV Bobingen in der Favoritenrolle. „Ein Spitzenspiel ist für uns eine tolle Sache. Das war vor der Saison so nicht unbeding zu erwarten. Der Favorit ist ganz klar der TSV Bobingen.“ Sein Team habe im Vergleich zur Vorsaison keine Neuzugänge gehabt. „Wir haben uns lediglich etwas verjüngt. Ich als neuer Trainer habe versucht, die Fitness zu verbessern und etwas mehr Wert auf spielerische Elemente zu legen.“ Sein Team habe nach der Niederlage gegen Langerringen in der letzten Woche etwas gut zu machen. „Wir wollen zeigen, dass wir es besser können.“ Der TSV Bobingen sei eine spielstarke Mannschaft. „Die haben nicht unbedingt die herausragenden Einzelspieler in ihren Reihen, sind aber sehr ausgeglichen und eine Mannschaft mit viel Qualität“, so Prestele.

Lechfeld-Derby steigt in Langerringen

Eine besondere Partie wird es am Sonntag in Langerringen geben. Dann wird der Aufsteiger Langerringen die SpVgg Lagerlechfeld empfangen. Nach dem überraschenden 4:1-Erfolg in der letzten Woche beim damaligen Tabellenführer Germaringen werden die Gastgeber mit breiter Brust den Rasen im heimischen Stadion betreten. Die Gäste aus Lagerlechfeld tun sich derzeit schwer. Letzte Woche gegen Wiggensbach haderte Trainer Daniel Raffler einmal mehr mit der Chancenverwertung seines Teams. „Man muss halt auch mal ein Tor schießen“, sagte er. Derzeit müsse sein Team einfach immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen.

Einen schweren Gegner erwartet auch der FC Königsbrunn. Trotz guter Ansätze kann die Elf derzeit nicht die spielerische Klasse der vergangenen Saison auf den Platz bringen. Nach insgesamt sieben Niederlagen steht der FC auf einem Relegationsplatz. Ausgerechnet jetzt kommt Liga-Schwergewicht Thalhofen ins Hans-Wenninger-Stadion.