Schwere Auswärtsaufgaben und ein Trainerwechsel

Nach längerer Zeit steht für die ersten Handballdamen des TSV Schwabmünchen wieder eine weite Auswärtsfahrt an: Am Sonntag geht es zur SG Kappelwindeck/Steinbach in der Nähe von Karlsruhe. Die Kappelwindeckerinnen stehen aktuell mit 18:12 Punkten genau in der Tabellenmitte und können seit dem Jahresbeginn auf eine Siegesserie zurückblicken. Zuletzt konnten sie gegen den HC Erlangen, die SG Schozach-Bottwartal und die HSG St. Leon/Reilingen je zwei Punkte ergattern. Die Schwabmünchnerinnen stehen trotz vieler kämpferischer Auftritte noch immer punktlos auf dem letzten Tabellenplatz. Trotzdem ist das Team nach wie vor zuversichtlich: Das „Abenteuer 3. Liga“ bleibt weiterhin für Spielerinnen wie Trainerteam spannend und so fährt der Mannschaftsbus am kommenden Wahl-Sonntag frei nach dem Motto „Schau´mer mal, dann seh´mer schon“ gut gelaunt trotz schmal besetzter Bank nach Kappelwindeck. Anpfiff ist zu ungewohnter Zeit um 15 Uhr.

Beim TSV Schwabmünchen springt der Sportliche Leiter ein

Am Samstagabend steht für die Männer ein schweres Auswärtsspiel beim TSV Göggingen an. Anpfiff beim Tabellenzweiten ist um 19.30 Uhr in der Anton-Bezler-Halle. Die Gastgeber um Trainer Michael Müller sind noch mittendrin im Aufstiegsrennen: Nachdem ihnen im Nachgang am grünen Tisch die beiden Punkte aus der Partie gegen Aichach zugesprochen wurden, liegen sie nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Beim TSV Schwabmünchen hingegen läuft es derzeit leider alles andere als rund. Die Gelb-Blauen verloren am vergangenen Wochenende nach ordentlicher Vorstellung gegen den Spitzenreiter aus Aichach und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Mittlerweile ist man auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht. Das Team sucht weiterhin den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Nachdem schon feststand, dass man die kommende Saison mit einem anderen Trainer angehen möchte, hat sich Chefcoach Christian Boppel schon jetzt dazu entschieden, zurückzutreten. In der Kürze der Zeit konnten die Verantwortlichen keinen neuen Trainer einsetzen, viel mehr möchte man in ruhigeren Fahrwassern weiter die nächste Saison planen. Somit springt der Sportliche Leiter Malte Knoke spontan bis zum Saisonende ein: „Ich hatte grundsätzlich nicht vor, die nächsten Jahre wieder als Trainer zur Verfügung zu stehen. Da es sich aber um ein begrenztes Engagement für zwei Monate handelt, haben wir uns entschieden die Saison in dieser Konstellation zu beenden. Für die Saison 2025/2026 suchen wir hoch engagiert nach einem Trainer“, so der Interimstrainer. „Ich möchte mich ganz herzlich bei Christian Boppel bedanken, der mittlerweile ein waschechter Schwabmüncher geworden ist und sich sowohl als Trainer als auch als Spieler über Jahre einen Namen im Verein gemacht hat. Wir gehen im Guten auseinander und hoffen, dass wir Boppel zukünftig das ein oder andere Mal auf der Tribüne entdecken und zusammen ein Bierchen trinken.“

Heimspiele für Bobingen und Königsbrunn

Für den TSV Bobingen steht am Samstagabend um 20 Uhr ein Lokalduell gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen an. In der Tabelle steht man nur zwei Plätze vor der SG 1871, hat aber im bisherigen Saisonverlauf doppelt so viele Punkte geholt. Außerdem nimmt das Team den Schwung von zwei Siegen aus den vergangenen drei Partien mit.

Eine halbe Stunde früher wird am Samstagabend die Partie in Königsbrunn angepfiffen, wenn der BHC die HSG Lauingen-Wittislingen empfängt. Der Siebte trifft auf den Tabellenvierten und die Königsbrunner bekommen es mit einem Team zu tun, das in die Spitzengruppe der Liga drängt und sind eher Außenseiter. (nifra, pibo)