Warum Schwabmünchen und Bobingen zufrieden sind

Der TSV Schwabmünchen hat mit einem 3:2-Erfolg in Ehekirchen seinen Startrekord weiter ausgebaut. 13 Spiele ist die Saison in der Landesliga mittlerweile „alt“, und die Schwarz-Weißen sind weiter ungeschlagen. Trotz der beeindruckenden Serie beträgt der Schwabmünchner Vorsprung auf die Verfolger Durach und Jetzendorf nur sieben Punkte. Das kann sich aber bald ändern, denn im Oktober stehen genau diese Teams direkt nacheinander auf dem Schwabmünchner Spielplan.
Fußball
