Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

TSV Schwabmünchen bleibt ungeschlagen: Schlüsselspiele im Oktober stehen bevor

Fußball

Warum Schwabmünchen und Bobingen zufrieden sind

Schwabmünchen siegt weiter und legt den Fokus schon jetzt auf schwerere Aufgaben. Auch Bobingen sieht sich eine Liga tiefer auf dem richtigen Weg.
Von Christian Kruppe, Elmar Knöchel und Hieronymus Schneider
    • |
    • |
    • |
    Bei seinem dritten Startelfeinsatz in dieser Saison zeigte Schwabmünchens Philip Gmell (am Ball) eine starke Leistung.
    Bei seinem dritten Startelfeinsatz in dieser Saison zeigte Schwabmünchens Philip Gmell (am Ball) eine starke Leistung. Foto: Nadine Kruppe

    Der TSV Schwabmünchen hat mit einem 3:2-Erfolg in Ehekirchen seinen Startrekord weiter ausgebaut. 13 Spiele ist die Saison in der Landesliga mittlerweile „alt“, und die Schwarz-Weißen sind weiter ungeschlagen. Trotz der beeindruckenden Serie beträgt der Schwabmünchner Vorsprung auf die Verfolger Durach und Jetzendorf nur sieben Punkte. Das kann sich aber bald ändern, denn im Oktober stehen genau diese Teams direkt nacheinander auf dem Schwabmünchner Spielplan.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden