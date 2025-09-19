Jakob Kugelmann ist Walkertshofens außergewöhnlicher Kapitän

Mit gerade einmal 22 Jahren trägt Jakob Kugelmann in dieser Saison die Kapitänsbinde des TSV Walkertshofen - ein klares Zeichen des Vertrauens, schließlich absolvierte er bereits den Großteil seiner Jugend im Verein. Auf dem Platz ist der Mittelfeldmotor ein echter Kämpfer und gibt in jedem Spiel 100 Prozent und schreckt nicht davor zurück, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig hat er immer ein offenes Ohr für seine Mitspieler. Mit dem TSV Weikertshofen ist der vom Beruf Elektriker in der Kreisklasse Augsburg West unterwegs - und strebt eine erfolgreiche Saison an.

1. Wer ist dein fußballerisches Vorbild? Früher war es - besonders während seiner Zeit bei Juventus Turin - Paul Pogba. Durch seine gute Technik und seine Spielstärke hat es unfassbar viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Aufgrund seiner Mentalität und seinem Engagement auf dem Platz ist es heute Joshua Kimmich.

2. Für welchen Verein schlägt dein Herz? Natürlich für meinen Heimatverein, den TSV Walkertshofen und außerdem für den FC Bayern München. Da gabs auch keine Entscheidung, denn mein Vater hat mich von klein auf zum FCB- Fan gemacht.

3. Wer war dein härtester Gegenspieler? Das ist schwer zu sagen, denn man trifft auf viele gute Verteidiger. In unserer Mannschaft ist es aber aktuell unser Innenverteidiger Denis Berger. Er ist robust, clever und technisch stark. Das macht es wirklich schwierig, an ihm vorbeizukommen.

4. Wer war/ ist dein bester Mitspieler? Mein bester Mitspieler ist aktuell Peter Jakob. Er ist sehr routiniert und hat Bayernliga- Erfahrung in Thannhausen gesammelt. Er sieht manchmal Sachen auf dem Platz, die kein anderer sieht und es sieht alles so einfach bei ihm aus. Mit ihm macht es sehr viel Spaß und er kann einem viel beibringen.

5. Unter welchem Trainer würdest du auf keinen Fall trainieren wollen? In der Bundesliga fällt mir mit Seoane ein Trainer ein, der kürzlich entlassen wurde. Er wirkte auf mich sehr zurückhaltend und wenig emotional - wobei ein Trainer ruhig auch mal Emotionen zeigen und ausrasten darf - natürlich solange es im Rahmen bleibt. Außerdem hätte man aus Borussia Mönchengladbach aus meiner Sicht fußballerisch deutlich mehr herausholen können.

6. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine? Das ist immer unterschiedlich. Manchmal läuft Rockmusik und manchmal auch Schlager. Größtenteils läuft aber Rockmusik und Rap.

7. Was trinkst du am liebsten nach dem Spiel? Natürlich das Bier von unserer Heimatbrauerei Schorer.

8. Laufen oder Fitnessstudio? Um ehrlich zu sein: keins von beiden (lacht). Im Winter mache ich zwar ab und zu etwas Krafttraining zuhause, aber mit Fitnessstudios kann ich überhaupt nichts anfangen.

9. Dorffest oder Club? Ganz klar Dorffest. Einerseits hat man keinen langen Weg dorthin und andererseits kennt man einfach viele Leute. Im Club bin ich auch ab und zu, bevorzuge aber definitiv Dorffeste.

10. Playstation oder Kartenspiel? Definitiv Playstation. Besonders früher haben wir mit Freunden stundenlang FIFA gespielt. Ist aber mittlerweile weniger geworden.

11. Selber Kochen oder Restaurantbesuch? Ich bin zwar nicht besonders versiert im Kochen, bevorzuge es aber trotzdem, selbst zu kochen. Wenn es schnell gehen muss, mache ich mir gerne Wraps. Restaurantbesuche beim Italiener sind natürlich immer schön - auch wenn es mittlerweile teuer geworden ist (lacht).

12. Gutes Buch oder guter Film? Ein guter Film. Am liebsten darf es auch etwas Drama enthalten, bei dem man ins Nachdenken kommt und es gerne auch mal hektisch zugeht - also nicht sowas wie Liebesfilme.

Walkertshofen Kapitän bevorzugt Prtyurlaub

13. Partyurlaub oder Städtetrip? Auch hier eine klare Sache: Partyurlaub. Wir waren mit der Mannschaft vorletztes Jahr auf Mallorca. Das ist schon ein tolles Erlebnis.

14. Tagesschau oder TikTok? Ich würde sagen TikTok. Allerdings gehöre ich nicht zu denen, die lange am Handy hängen - bei mir sind es eher ein bis zwei Stunden in der Woche. Mehr Interesse habe ich daran ehrlich gesagt auch nicht.

15. Tatort oder Trash- TV? Dann bevorzuge ich eher Trash- Tv. Es kommt natürlich darauf an, welche Sendung läuft, aber Tatort kann ich auch nicht täglich anschauen.