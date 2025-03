EHC Königsbrunn verliert erste Finalpartie in Erding

Mit 3:2 hat der EHC Königsbrunn das erste Spiel der Finalserie gegen die Erding Gladiators vor 2364 Zuschauerinnen und Zuschauern verloren. Der EHC ging als leichter Außenseiter in die Finalserie der Bayernliga. In der Ligaphase verlor man beide Partien gegen Erding. Der Gegner wurde erster in der Hauptrunde und kündigte an, im Falle des Gewinns der Meisterschaft aufsteigen zu wollen. Das erste Drittel war allerdings ausgeglichen. Wie in wichtigen Spielen nicht unüblich, tasteten sich beide Teams zunächst ab. Tore vielen im ersten Durchgang nicht.

Der EHC erwischte aber den besseren Start ins zweite Drittel und traf nach 37 gespielten Sekunden durch Peter Brückner. Drei Minuten später hatte man Glück, als Erdings Zimmermann einen Penalty vergab. In der 30. Minute gelang dem Heimteam dann der Ausgleich durch den früheren DEL2-Spieler Thomas Brandl. Der EHC Kölnigsbrunn fiel nach dem Rückstand aber nicht ausenander, sondern wehrte sich. Toms Prokopovics erzielte in der 35. Spielminute mit einem Penalty die erneute Königsbrunner Führung. Die Erdinger zeigten jetzt ihre Offensivqualitäten und kamen wiederum nur eine Minute später durch Ian Farrell zum erneuten Ausgleich. Kurz vor der zweiten Pause ging Erding dann in Führung. Marco Deubler erzielte das 3:2.

Auch das letzte Drittel bleibt torlos

Das letzte Drittel begann ausgeglichen, in der 49. Spielminute geriet der EHC in Unterzahl, weil Hartl eine vierminütige Zeitstrafe wegen übertriebener Härte sah. Der EHC konnte einen weiteren Erdinger Treffer verhindern, war aber selbst auch nicht mehr erfolgreich. In einer Partie, die nur im zweiten Drittel torreich war, verliert der EHC Königsbrunn knapp und blickt nun auf das zweite Finalspiel gegen Erding.

Weiter geht es am Dienstagabend, dann empfängt der EHC Königsbrunn die Gladiators um 20 Uhr zum zweiten Spiel der Finalserie in der eigenen Halle.