Über 300 Teilnehmende beim Bobinger Laurentiuslauf

Bobingen

Gedränge am Start beim Laurentiuslauf

Der vierte Laurentiuslauf zog über 300 Läuferinnen und Läufer auf die Strecken rund um Wertach und Siedlung.
Von Elmar Knöchel
    Über 300 Teilnehmende gingen beim Laurentiuslauf an den Start. Foto: Elmar Knöchel

    Das Wetter war wie gemalt, für Läufer fast schon zu warm. Trotzdem gingen die Teilnehmer mit viel Freude an den Start. Manchmal wurde es dabei richtig eng. Das war gleich beim ersten Rennen, dem Kinderrennen über eineinhalb Stadionrunden, zu sehen. Die Kleinen sausten sofort mit voller Kraft los. Dabei verhakten sich im Gedränge ein paar Kinder, wodurch es direkt nach dem Start zum Sturz kam. Zwar flossen auch Tränen, passiert ist aber nichts weiter. Unterstützt von Mama und Papa konnten die Kinder ihre Runde dann auch zu Ende laufen.

