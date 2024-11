Der Tabellenführer ist zu stark für Kleinaitingen

Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Leipzig, der bisher erst 2 Sätze überhaupt verloren hat, konnte man in einem hart umkämpften Spiel leider nichts Zählbares verbuchen und musste sich mit 0:3 geschlagen geben (20:25, 25:27, 17:25) .Gegen das junge Team des VCO Dresden II konnte man konstant eine gute Leistung zeigen und mit 3:0 gewinnen (25:12, 25:23, 25:19).

Am Samstag startete Trainer Peter Maiershofer mit folgender Startsechs: Antonia Meyer und Anni Salesch auf Außen, Nicki Mayr und Ekaterina Steber in der der Mitte, Luisa Nowotny Diagonal und Franzi Kexel im Zuspiel. Leipzig startete mit guten Aufschlägen so fanden sich die Kleinaitingerinnen bereits nach wenigen Minuten mit 4 Punkten in Rückstand, den man den kompletten Satz nicht mehr aufholen konnte und sich mit 20:25 geschlagen geben musste. Der zweite Durchgang verlief zunächst besser. Zwar lag man wieder 1:5 im Rückstand, konnte diesen aber durch eine nun besser stehende Abwehr vor allem durch Libera Steffi Gilg Punkt für Punkt aufholen und sogar die Führung zum 21:17 übernehmen. Doch leider fehlte zum Schluss das Quäntchen Glück um den Sack zumachen zu können und so kämpfte sich Leipzig wieder heran und verwandelte direkt den ersten eigenen Satzball (25:27).

Zu Beginn des dritten Satzes war es ein knappes Spiel. Die langen Ballwechsel begeisterten die rund 150 Zuschauer immer wieder und bis zum 13:15 konnte Kleinaitingen den nahezu fehlerfreien Gegnern Paroli bieten. Doch starke Aufschläge von Leipzig und zu durchschaubare Angriffe auf der eigenen Seite besiegelten schon fast einen noch deutlicheren Satzgewinn Leipzigs, als man auf Kleinaitinger Seite nochmal alle Register zog und die Zuschauer mit drei spektakulären Punkten aus langen Rallyes begeistern konnte. Letztendlich verlor man aber 17:25 gegen stark aufspielende Gegner.

Souveräner Sieg gegen VCO Dresden II

Nun blieb nicht viel Zeit zur Regeneration, denn bereits am Sonntagnachmittag stand das nächste Spiel gegen den VCO Dresden II an. Das aus jungen Talenten bestehende Team ist bekannt dafür, bis zum letzten Punkt zu kämpfen und ihre Chancen zu nutzen, „also gehen wir mit voller Konzentration in das Spiel, aber vergessen auch nicht den Spaß auf dem Feld“ so Trainer Maiershofer.

Mit Niki Kandler kam eine frische Diagonalspielerin aufs Feld, die mit ihrer souveränen Annahme das Spiel auf Kleinaitinger Seite von Beginn an stabilisierte und die Zuspieler die Bälle variabel verteilen konnten. So ließ man in drei kurzen Sätzen nichts anbrennen und überzeugte mit platzierten Aufschlägen und ließ Dresden erst gar nicht ins Spiel kommen. Nur im zweiten Satz wurde es ein wenig knapper (25:19), aber der klare 3:0 Erfolg war nie in Gefahr und somit wandern weitere drei wichtige Punkte auf das Konto der Kleinaitingerinnen. So steht man nach dem anstrengenden Wochenende auf dem fünften Tabellenplatz in der Dritten Liga, bevor man am 07.12. auswärts gegen Eibelstadt antreten muss. (AZ)

FC Kleinaitingen: Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Kandler, Ekaterina Steber, Luisa Nowotny, Kristin Schaffner, Eva Kehrstephan, Steffi Gilg, Brini Buddrus