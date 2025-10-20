Zu viele Fehler: Kleinaitingen verliert zum Saisonauftakt

Das war nicht der erhoffte Auftakt für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen: Zum Saisonstart in der 3. Liga unterlagen die Lechfelderinnen beim Aufsteiger TV Erlangen deutlich mit 0:3 (18:25, 17:25, 13:25). Trotz engagiertem Beginn und vieler guter Ansätze blieb der erhoffte Punktgewinn am Ende aus.

Nach einer intensiven und langen Vorbereitung hatte sich die neu formierte Mannschaft aus Kleinaitingen viel vorgenommen. Der neue Chefcoach Julian Birkholz, der das Team seit Pfingsten in zahlreichen Trainingseinheiten, Kraftblöcken und Testspielen auf die Saison vorbereitet hatte, wollte in Erlangen vor allem sehen, wie die Abläufe im Angriff und die Abstimmung im Zuspiel funktionieren. „Wir wussten, dass es gegen einen Aufsteiger, der zu Hause mit Euphorie und Selbstvertrauen spielt, kein leichtes Spiel wird. Dennoch wollten wir mutig auftreten und unser Spiel durchziehen“, erklärte Birkholz nach der Partie.

Volleyball: Kleinaitingen macht zu viele Fehler

Der Start in die Begegnung gelang den Kleinaitingerinnen. Mit druckvollen Aufschlägen und konzentrierter Annahme fanden sie gut ins Spiel und setzten den Gastgeber immer wieder unter Druck. Doch in der entscheidenden Phase des ersten Satzes häuften sich die Eigenfehler. Vor allem im Angriff fehlte die letzte Präzision, wodurch Erlangen sich Punkt um Punkt absetzen konnte. Nach 23 Minuten ging der Auftaktsatz schließlich mit 18:25 verloren. „Wir haben eigentlich gut angefangen, aber im Angriff zu viele Chancen liegen lassen“, fasste Kapitänin Antonia Mayer zusammen. „Gerade in den entscheidenden Momenten haben wir uns selbst das Leben schwer gemacht.“

Auch im zweiten Satz zeichnete sich ein ähnliches Bild ab: Die Kleinaitinger Damen hielten zunächst gut mit, kämpften in der Abwehr um jeden Ball, konnten jedoch im Angriff nicht genug Druck aufbauen. Der gut organisierte Block des TV Erlangen stellte sich immer besser auf die Angriffe der Gäste ein und entschärfte viele Angriffsversuche frühzeitig. Trotz einiger schöner Aktionen über die Außenpositionen und stabiler Abwehrarbeit mussten die Kleinaitingerinnen den Satz erneut mit 17:25 abgeben.

Der dritte Durchgangsstart machte Hoffnung: die Mädels vom FCK gaben nochmal alles, kratzten viele Bälle aus der Abwehr und greiften noch härter an. So erkämpften sie sich eine kleine Führung, doch die Gastgeberinnen blieben dominant. Vor allem in der Annahme taten sich die Gäste nun schwer, konstant die Bälle nach vorne zu schieben. Auch mit Unterstützung von der Bank reichte es am Ende nur zu 13 Punkten – 13:25 und damit das klare 0:3-Endergebnis.

Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung spürbar. „Wir haben gesehen, woran wir arbeiten müssen“, so Birkholz. „Gerade in Annahme und Abstimmung zwischen Zuspiel und Angriff haben wir noch Luft nach oben. Die Liga ist stark besetzt – da darf man sich solche Schwächephasen nicht erlauben.“ Kapitänin Mayer zeigte sich dennoch zuversichtlich: „Wir haben in der Vorbereitung viel gearbeitet, aber es ist klar, dass sich Automatismen erst mit den Spielen entwickeln. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht die Köpfe hängen lassen, sondern weiter konsequent an unseren Schwächen arbeiten.“