Kleinaitingen holt Auswärtssieg in Hahnbach

Mit einem weiterhin dezimierten Kader fuhr man vergangenen Sonntag zum SV Hahnbach, um wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Da bereits das Hinspiel mit einem knappen 3:1 Sieg Punkte brachte, war man motiviert, weitere Punkte mit nach Kleinaitingen zu bringen. Der knappe 3:2 Sieg spiegelt die erwartet hartumkämpfte Partie wider (21:25, 25:16, 23:25, 25:32, 15:12).

Man startete gut in den ersten Satz. Starke Aufschläge von Franzi Kexel und eine sichere Blockarbeit um Nicki Mayr, Niki Kandler und Antonia Meyer verschafften dem FC Kleinaitingen einen Traumstart zur ersten Auszeit von 7:1. Doch nun wachten die Gastgeberinnen auf und konnten ihrerseits durch gute Aufschläge immer wieder punkten und mit 11:10 in Führung gehen. Nun kämpften beide Seiten um jeden Punkt und die eingewechselte Luisa Nowotny brachte noch einmal frischen Wind aufs Feld, jedoch war man insgesamt nicht konsequent genug im Angriff, um den Satzverlust zu verhindern.

Die Entscheidung fällt im Tiebreak

Im zweiten Satz lag man gleich zu Beginn an mit 2:7 im Rückstand und musste sich erst Punkt für Punkt an den Ausgleich herankämpfen (8:8) ehe man über ein variables Angriffsspiel vor allem durch die gute Abwehrarbeit beider Liberas (Buddrus, Gilg) und über die Außenangreifer Anni Salesch und Antonia Meyer immer wieder punkten konnte und so ungefährdet den Satzausgleich feiern konnte (25:16). In den Durchgängen drei und vier war es das erwartete Spiel auf Augenhöhe; hatte sich eine Mannschaft einen Vorsprung erkämpft, wurde dieser sofort egalisiert und erst die letzten Punkte brachten jeweils die Entscheidung (23:25, 25:23).

Also musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Auf beiden Seiten war den Spielerinnen das kräftezehrende Match anzumerken und die Spielzüge wurden immer länger und noch anstrengender, ehe man beim Spielstand von 14:9 Hahnbach noch einmal heran kommen ließ und erst zum 15:12 den Sack zumachen konnte. Somit steht der FC Kleinaitingen auf einem absolut soliden 5. Tabellenplatz in der Dritten Liga bevor es bereits am kommenden Wochenende zum Ligaprimus nach Leipzig geht.

Kleinaitingen: N. Mayr, E. Meyer, A. Meyer, Kexel, Salesch, Kandler, Steber, Nowotny, Gilg, Buddrus.