Meisterschaft perfekt: Schwabmünchner Volleyballer schaffen Wiederaufstieg

Der Angriffsball landet im Block, doch der Ball springt nicht über das Netz, sondern fliegt langsam in Richtung Boden. Schließlich können die Türkheimer nur tatenlos zusehen, wie der Ball das Parkett berührt. Auf der anderen Seite des Netzes jubeln die Schwabmünchner Volleyballer, die sich dadurch vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Schwaben sichern und somit den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt machten. Am Ende holten sich die TSV-Volleyballern zwei Heimsiege und stehen als Meister fest.

Wiederaufstieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meisterschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis