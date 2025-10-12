Serie fortgesetzt: Schwabmünchen gewinnt Saisonauftakt

Am ersten Spieltag, nach dem ungeschlagenen Aufstieg aus der Bezirksliga, ging es für die Volleyball-Männer in der Landesliga nach Maisach. Dort wartete der andere Aufsteiger, die Spielgemeinschaft Maisach/Fürstenfeldbruck. Am Ende setzten die Satellites ihre Serie fort und gewannen am Ende deutlich mit 3:0.

Ohne Coach Adrian Lauer, der sich auf Malta befand, starteten die Satellites nervös in das Spiel. Man hatte Angst, wie schon vor zwei Jahren, den Auftakt zu vergeigen. Erst gegen Mitte des ersten Satzes legte sich die Nervosität und die deutlich bessere Spielanlage der Schwabmünchner setzte sich durch. Am Ende stand ein 25:19 auf der Anzeigetafel. Im zweiten Satz legten die Gäste los wie die Feuerwehr. Nach einem 9:1- und 13:4-Zwischenstand stand am Ende ein ungefährdetes 25:17.

Im letzten Satz des Tages war man sich anfangs wohl etwas zu sicher, und so lief man länger einem teilweise vier Punkten Rückstand hinterher. Man schaltete dann aber schnell einen Gang hoch und besiegelte den 3:0-Sieg durch einen Zuspielertrick von Flo Mayr. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt geht es direkt nächste Woche weiter – mit dem ersten Heimspieltag. Start ist um 13 Uhr. Gegner sind dann erneut Maisach/Fürstenfeldbruck und der TSV Haunstetten. (AZ)