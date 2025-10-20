Aufsteiger mit Traumstart: Schwabmünchen erobert Tabellenspitze

Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen die VSG Maisach/Fürstenfeldbruck stand für die Volleyballer des TSV Schwabmünchen nun bereits das Rückspiel an. Es war eines von zwei Duellen zuhause für den Landesliga-Aufsteiger.

Wie vergangene Woche starteten die Satellites nervös ins Spiel. Diese wurde jedoch bald abgelegt und die Schwabmünchner spielten den Satz konzentriert mit 25:20 herunter. Im zweiten Satz hatte der Gegner aus Maisach dann gar nichts entgegenzusetzen – 25:14 hieß es am Ende. Auch der dritte Satz war zunächst eine einseitige Angelegenheit. Allerdings verspielte man zwischenzeitlich einen Sechs-Punkte-Vorsprung und ließ den Gegner nochmals bis auf 20:20 herankommen. Doch auch dieser Satz ging am Ende mit 25:22 an die Satellites.

Volleyball: Schwabmünchen hat noch keinen Satz verloren

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen den TSV Haunstetten. Ein enges und emotionales Spiel wurde erwartet – und genau das traf auch ein. Satz eins war ein Hin und Her, mit dem besseren Ende für die Satellites: 27:25. Im zweiten Satz hatten die Hausherren den Gast dann voll unter Kontrolle. Bei 19:13 und 24:18 schien der Satz gelaufen, doch Haunstetten kam nochmals bis auf 24:21 heran – dann aber saß der Satzball zum 25:21. Im dritten Satz versuchte der Gast dann alles, um das Ruder noch einmal herumzureißen. So entwickelte sich – wie schon in Satz eins – ein wildes Hin und Her. Und wieder ging der Satz in die Verlängerung. Dieses Mal stand am Ende ein 26:24 für die Satellites auf der Anzeigetafel.

Somit steht die erste Herrenmannschaft der Satellites als Aufsteiger nach drei Siegen aus drei Spielen und 9:0 Sätzen an der Tabellenspitze der Landesliga. Und auch die Serie von nun 21 Ligaspielen ohne Niederlage geht weiter. (AZ)