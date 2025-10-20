Aufsteiger mit Traumstart: Schwabmünchen erobert Tabellenspitze

Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen die VSG Maisach/Fürstenfeldbruck stand für die Volleyballer des TSV Schwabmünchen nun bereits das Rückspiel an. Es war eines von zwei Duellen zuhause für den Landesliga-Aufsteiger.
Wie vergangene Woche starteten die Satellites nervös ins Spiel. Diese wurde jedoch bald abgelegt und die Schwabmünchner spielten den Satz konzentriert mit 25:20 herunter. Im zweiten Satz hatte der Gegner aus Maisach dann gar nichts entgegenzusetzen – 25:14 hieß es am Ende. Auch der dritte Satz war zunächst eine einseitige Angelegenheit. Allerdings verspielte man zwischenzeitlich einen Sechs-Punkte-Vorsprung und ließ den Gegner nochmals bis auf 20:20 herankommen. Doch auch dieser Satz ging am Ende mit 25:22 an die Satellites.
Volleyball: Schwabmünchen hat noch keinen Satz verloren
Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen den TSV Haunstetten. Ein enges und emotionales Spiel wurde erwartet – und genau das traf auch ein. Satz eins war ein Hin und Her, mit dem besseren Ende für die Satellites: 27:25. Im zweiten Satz hatten die Hausherren den Gast dann voll unter Kontrolle. Bei 19:13 und 24:18 schien der Satz gelaufen, doch Haunstetten kam nochmals bis auf 24:21 heran – dann aber saß der Satzball zum 25:21. Im dritten Satz versuchte der Gast dann alles, um das Ruder noch einmal herumzureißen. So entwickelte sich – wie schon in Satz eins – ein wildes Hin und Her. Und wieder ging der Satz in die Verlängerung. Dieses Mal stand am Ende ein 26:24 für die Satellites auf der Anzeigetafel.
Somit steht die erste Herrenmannschaft der Satellites als Aufsteiger nach drei Siegen aus drei Spielen und 9:0 Sätzen an der Tabellenspitze der Landesliga. Und auch die Serie von nun 21 Ligaspielen ohne Niederlage geht weiter. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden