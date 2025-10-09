Nach Aufstieg: Schwabmünchner Coach verfolgt Start vom Strand aus

Nach einem Jahr in der Bezirksliga sind die Volleyballer des TSV Schwabmünchen zurück in der Landesliga. Dieses Mal soll es mit dem Klassenerhalt klappen. Am Wochenende startet der Aufsteiger in die neue Spielzeit, allerdings ohne ihren Coach Adrian Lauer, der die Partie per Liveticker am Strand verfolgen wird. Zwei Neuzugänge sollen helfen, damit die Schwabmünchner auch in der höheren Klasse eine gute Rolle spielen.

„Man kann nicht alle Mannschaften genau einschätzen, weshalb eine Prognose schwierig ist. Aber wir wollen auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen, im besten Fall unter die Top fünf kommen“, gibt Adrian Lauer die Marschrichtung vor. Der 33-Jährige hat allerdings keine guten Erinnerungen an die bisher letzte Landesliga-Spielzeit. „Ich hatte selbst einen Kreuzbandriss und weitere Schlüsselspieler waren verletzt. Das war alles sehr unglücklich. Wir haben daraus gelernt und wollen es nun besser machen.“

Positiv stimmt den Coach die Vorbereitung, die bereits Anfang Juli begann. „Die Trainingsbeteiligung war sehr gut und die Jungs haben Gas gegeben. Ich bin deshalb sehr zuversichtlich.“ Hinzu kommt der breite Kader. Lauer, Zweitältester im Kader, wird deshalb auch nur im Notfall auf dem Parkett stehen und ansonsten der Jugend den Vortritt lassen. Mit Philipp Geisenberger aus Mauerstetten gibt es zudem einen Neuzugang. Auch Fabian Ritschel ist nach seinem Auslandsaufenthalt zurück. Das Training wurde für die neue Klasse leicht angepasst, wie Lauer verrät: „Wir haben nicht mehr ganz so viel Technik trainiert, sondern mehr situationsbedingte Spielzüge, aber im Großen und Ganzen machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben.“

Zum Auftakt am Samstag geht es zur VSG Fürstenfeldbruck/Maisach, ebenfalls ein Aufsteiger. Allerdings ohne Lauer, denn der weilt noch bis Montag im Urlaub auf Malta. Vertreten wird er von Co-Trainer Lorenz Häußl. „Ich werde das Spiel von der Strandbar aus verfolgen, mit einem kühlen Getränk. Dann ruht der Urlaub für anderthalb Stunden“, so Lauer, der hofft, dass seine Mannschaft mit einem Sieg in die neue Saison starten kann. Etwas umstellen müssen sich die Schwabmünchner in dieser Saison, denn statt acht Spieltagen, an denen jeweils zwei Partien auf dem Programm standen, gibt es nun gleich zwölf Termine. Die gastgebende Mannschaft absolviert immer zwei Partien, während die Gastmannschaften nur einmal gefordert sind. „Das hat Vor- und Nachteile, ich finde es aber nicht so schlecht, denn nach einer langen Auswärtsfahrt zweimal zu spielen, ist schon hart“, so Lauer.

Die Generalprobe ist dem TSV zumindest geglückt. Im Landespokal besiegte der Aufsteiger sensationell den Regionalligisten aus Ingolstadt. Im Finale hatte man dann aber gegen Herrsching, das mit mehreren Ex-Bundesligaspielern angetreten war, aber keine Chance. „Das war trotzdem sehr gut. Der Sieg gegen Ingolstadt war schon eine Überraschung und zeigt, dass wir gut in Form sind.“ Es war übrigens die erste Niederlage seit mehr als einem Jahr, denn in der vergangenen Spielzeit gewannen die Schwabmünchner in der Bezirksliga alle 23 Spiele und auch im Bezirkspokal war man nicht zu schlagen.

Das Selbstvertrauen hat durch die mittlerweile ungewohnte Erfahrung aber nicht gelitten. „Wir wissen, dass in der Landesliga irgendwann auch die erste Niederlage kommen wird. Aber darauf sind wir vorbereitet. Es kommt darauf an, wie wir verlieren. Wenn der Gegner einfach besser ist, okay. Wichtig wird auch sein, wie die Mannschaft dann darauf reagiert. Wir bleiben dennoch positiv, auch wenn es mal nicht so laufen sollte“, so Lauer. Doch die erste Niederlage wollen die Schwabmünchner möglichst lange hinauszögern. Der erste Heimspieltag steht dann am 18. Oktober an. Dann geht es erneut gegen Fürstenfeldbruck/Maisach sowie gegen den TSV Haunstetten.