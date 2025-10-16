Erste Härtetests erwarten EHC Königsbrunn

Nach dem erfolgreichen Start in die Bayernliga-Saison hat der EHC Königsbrunn am Wochenende zwei schwere Gegner auf dem Programm. Zunächst geht es am Freitag ab 20 Uhr in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen die „Isar Rats“ des EV Dingolfing. Sonntags steht die Auswärtspartie gegen ESV Buchloe an, ab 17 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit den „Pirates“.

Wohl kaum eine Mannschaft hat nach der letzten Saison den Kader so verändert wie der EV Dingolfing. Alle Kontingentspieler wurden ausgetauscht, insgesamt zehn Abgänge gemeldet. Dafür wurde hochkarätig nachgelegt, vor allem aus der Oberliga Süd vom EHF Passau. Insgesamt vier Akteure spielen nun für die Isar Rats. Von den Oberligisten Deggendorf, Höchstadt und Memmingen lockte der Verein weitere Spieler nach Dingolfing. Auch in der DEL2 wurden die Verantwortlichen fündig, mit dem 38-jährigen Deutsch-Tschechen David Zucker konnte der Verein einen sehr erfahrenen Stürmer für zwei Jahre an sich binden. Aus der zweiten französischen Liga wechselte der 30-jährge Kanadier Blake Luscombe zu den Isar Rats. Der zweite Kontingentspieler kommt aus den USA, der 27-jährige Mitch Walinski spielte lange Zeit nur in seinem Heimatland, ehe er in der letzten Saison zum englischen Zweitligisten Bristol Pitbulls wechselte. Bei der Saisoneröffnung auf eigenem Eis verlor der EV Dingolfing unter dem kanadischen Trainer Dustin Whitecotton das erste Heimspiel mit 3:6 gegen den HC Landsberg.

EHC Königsbrunn: Derby in Buchloe steht an

Am Sonntag wartet in Buchloe der nächste starke Gegner auf die Mannschaft von Bobby Linke. Mit den ehemaligen Profis Joey Lewis, Alexander Thiel und Dieter Orendorz hat sich Buchloe sehr gut verstärkt, aus der Oberliga Süd holten die Pirates noch den ehemaligen Profi Adriano Carciola ins Ostallgäu. Auf der Torhüterposition durfte der Ex-Königsbrunner Dave Blaschta schon erste Erfahrungen sammeln, im ersten Spiel gegen Geretsried stand er im Kasten der Pirates und konnte dort sein Können zeigen. Als Trainer steht ebenfalls ein alter Bekannter an der Bande, mit Waldemar Dietrich holte der ESV einen sehr erfahrenen Coach nach Buchloe, der auch in Königsbrunn einen exzellenten Ruf genießt. 2021 war er noch für den EHC als Trainer aktiv, ehe er aus familiären und beruflichen Gründen den Verein verließ. Die Pirates starteten gut in die neue Saison und schlugen den von vielen als Geheimfavoriten gehandelten ESC Geretsried mit 3:2.

EHC Königsbrunn holt einen Neuzugang

EHC-Coach Bobby Linke warnt vor den anstehenden Aufgaben, zuletzt zeigte er sich noch unzufrieden mit den gezeigten Leistungen: „Mit Dingolfing und Buchloe warten zwei Mannschaften auf uns, die im Sommer einen größeren Umbruch hatten und im Normalfall ein ernstes Wort um die festen Play-off-Plätze sprechen sollten. Beide haben sich namhaft verstärkt und Erfahrung aus DEL2 und Oberliga geholt. Nachdem in dieser Liga ohnehin niemand zu unterschätzen ist, bereiten wir uns gut auf diese beiden Spiele vor und wollen disziplinierter als gegen Pfaffenhofen auftreten. Es werden in jedem Fall zwei spannende und hochklassige Spiele. Wir müssen sehr konzentriert sein und eine Top-Leistung abrufen, um gegen beide Teams zu bestehen.“

Am Mittwochabend gab der Verein noch die Verpflichtung von Niklas Länger bekannt. Der 24-jährige Verteidiger spielte zuletzt in der DEL2 für die Blue Devils Weiden und kam in 53 Partien zum Einsatz, hat aber auch schon 113 Einsätze in der DEL für die Augsburger Panther absolviert. In der Vorbereitung lief er schon für den EHC Königsbrunn als Gastspieler auf und erzielte gegen Pfaffenhofen seinen ersten Treffer. (AZ)