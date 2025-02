TSV Schwabmünchen ist trotz Niederlage zufrieden

Auch im zweiten Vorbereitungsspiel auf die Frühjahrsrunde musste der TSV Schwabmünchen eine Niederlage hinnehmen. Bei TSV Kottern unterlagen die Schwarz-Weißen mit 0:1. Trotz der zweiten Niederlage ist man im Lager der Schwabmünchner durchaus zufrieden. „Wir haben gut gespielt“, so Co-Trainer Luckmann Abdallah. Und dass obwohl der Schwabmünchner erneut nicht komplett auflaufen konnten. Tim und Maik Uhde fehlten noch, Benedikt Berger und Tim Heckmeier fallen noch länger aus, wie auch Simon Rauscher, der sich gegen die Münchner einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat.

Schwabmünchen zeigte sich erneut defensiv stabil, vermied aber diesmal die kurzen Aussetzer, die in der Vorwoche gegen die Münchner Junglöwen zu Gegentoren geführt hatten. Kottern versuchte es auf dem bekannt engen Platz mit vielen hohen Bällen, fand dabei aber keine Lücken in der Schwabmünchner Deckung. So hatte der Landesliga-Spitzenreiter unter dem Strich die besseren Torgelegenheiten, konnte die aber nicht nutzen. Nach der Pause durften erneut die „jungen Wilden“ Muhammed Emirzeoglu, Kilian Knöferl, Philipp Wörz, Maximilian Högg und Luca Kellner ran. Dem Schwabmünchner Spiel brachte dies keinen Abbruch.

Ein Schwabmpnchner Neuzugang gab sein Debut

Der Siegtreffer der Oberallgäuer fiel eher glücklich. Torschütze Achim Speiser wollte einen Diagonalball in den Strafraum eigentlich verlängern. doch das Spielgerät nahm eine nicht geplante Flugbahn und senkte sich hinter TSV-Torhüter Fabio Zeche ins Tor. Schwabmünchen blieb auch nach dem Gegentreffer ebenbürtig, erst eine Gelb-Rote Karte für Gabriel Merane in den Schlussminuten brachte die Gastgeber besser ins Spiel. Doch trotz Unterzahl verteidigte Schwabmünchen weiter gut.

Seine ersten 90 Minuten im Schwabmünchner Trikot bestritt Neuzugang Philipp Boyer und sorgte dabei für Zufriedenheit bei Luckmann Abdallah. „Er hat die Eindrücke aus dem Training bestätigt, war sehr präsent“, so der Co-Trainer über den erfahrenen Mittelfeldmann, der auf dem Feld auch verbal präsent war und viel Kommandos gab. Auch das nächste Testspiel bringt den Schwabmünchner einen hochklassigen Gegner. Am Samstag ist ab 14 Uhr der Regionallist Schwaben Augsburg zu Gast.