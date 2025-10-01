Königsbrunns letzter Härtetest

Am 11. Oktober startet die Eishockey-Bayernliga in die neue Saison 2025/2026, der EHC Königsbrunn wird dann einen Tag später in Pfaffenhofen sein erstes Punktspiel bestreiten. Doch zuvor geht es nun am Freitag zu Hause ab 20 Uhr in die letzte Vorbereitungspartie gegen die „Devils“ des VfE Ulm/Neu Ulm, einen direkten Ligakonkurrenten.

Königsbrunns Gegner zählt zu den stärkeren Teams

Die Devils zählten in der letzten Saison zu den stärksten Teams der Liga und belegten nach der Vorrunde den dritten Tabellenrang gleich hinter Königsbrunn. In den Play-offs besiegte Ulm im Viertelfinale die Schweinfurter „Mighty Dogs“, im Halbfinale war danach allerdings Schluss, gegen Königsbrunn schieden die Devils sieglos aus. In der neuen Saison will der Verein wieder direkt den Einzug in die Play-offs schaffen, wie schon in den Jahren zuvor wurde der Kader sinnvoll ergänzt. In der Breite sind die Devils gut aufgestellt. Die bisherigen fünf Vorbereitungsspiele gegen Burgau, Schwenningen, Ravensburg, Lustenau und Heilbronn konnten alle gewonnen werden. Dabei kassierten die Devis maximal zwei Treffer pro Begegnung, was für die Defensive spricht.

Der EHC hingegen hat in der Vorbereitung die zwei Spiele gegen Kempten verloren, gegen Landsberg konnte in der heimischen Pharmpur EISARENA ein Sieg eingefahren werden. Mit Ulm kommt nun ein Schwergewicht zur Generalprobe für die kommende Saison. EHC-Coach Bobby Linke hat bis zum Freitag noch einiges vor: „Wir wollen vor dem Spiel speziell Forecheck-Situationen trainieren, am Umschaltspiel gilt es auch noch zu arbeiten. Bei den Special Teams haben wir ebenfalls noch Nachholbedarf. Vor dem ersten Punktspiel müssen die Abläufe einfach besser funktionieren.“ (AZ)