Was das Reitturnier in Schwabmünchen bietet

Am Wochenende steht das traditionelle Turnierwochenende des Reit- und Fahrverein Schwabmünchen e.V. auf dem Programm. Auf der vereinseigenen Reitanlage in der Leuthau, am Rande der Stauden, werden über 350 Reiter mit ihren Pferden erwartet. Es werden Prüfungen in Dressur und Springen ausgetragen.

Beim diesjährigen Reitturnier mit schwäbischer Ponymeisterschaft, Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft Augsburg und FRB-Nachwuchsjugendcup gehen ca. 400 Pferde an den Start. An insgesamt 36 Prüfungen werden sich die Teilnehmer messen können.

Reiterinnen und Reiter aller Leistungsniveaus nehmen am Turnierwochenende teil

Das Leistungsniveau reicht von der Ponyzügelklasse für den Nachwuchs bis hin zu anspruchsvolleren Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M*. Auch für die vereinseigenen Reitschüler mit den Schulpferden sind einige Prüfungen im Programm. Ein Highlight ist die Prüfung Jump and Run am Samstag um 15 Uhr, sowie das Kostümspringen am Sonntag um 12.30 Uhr.

Am Sonntag ab 14.30 Uhr findet eine Dressurprüfung der Klasse M* auf Kandare geritten statt. Die kleinsten Reiter und Reiterinnen können beim Führzügelwettbewerb ihr Können zeigen. Dieser findet am Sonntag ab 15 Uhr statt. An beiden Tagen starten die Prüfungen um 8 Uhr und werden bis ca. 17 Uhr laufen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und die gesamte Zeiteinteilung ist online zu finden. (AZ)